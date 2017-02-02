02.02.2017 22:38:46

Turkis Airlines Euroleague

Turkish Airlines Euroleague 21. hafta maçında Fenerbahçe, CKSA Moskova'yı konuk etti. Mücadele sarı-lacivertli takımın 80-71 üstünlüğü ile sona erdi.

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Turkish Airlines Euroleague 21. hafta maçında Fenerbahçe, CKSA Moskova'yı konuk etti. Mücadele sarı-lacivertli takımın 80-71 üstünlüğü ile sona erdi.Salon: Ülker Sports ArenaFenerbahçe: Ekpe Udoh xxx 15, Antic xx 9, Bogdanovic xxx 12, Sloukas x 9, Nunnaly x 7, Vesely x 6, Kalinic xx 2, Dixon x 7, Datome xx 13Başantrenör: Zeljko ObradovicCSKA Moskova: De Colo xxx 23, Dimitri Kulagin x 4, Augustine x 6, Fridzone xx 2, Jackson xx 3, Freeland xx 3, Vorontsev x 8, Higgins xx 11, Kurbanov x 6, Hines x 5Başantrenör: Dimitrios Itoudis1. Periyot: 15-14 (Fenerbahçe lehine)Devre: 36-40 (CSKA Moskova lehine)3. Periyot: 60-51 (Fenerbahçe lehine)