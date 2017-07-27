27.07.2017 15:50:38

Türkeş: Sarhoşların seviyesine inemem

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında geçen polemiğe işaret ederek, 'Bu konuda ben bir açıklama yapmayacağım. Bir kere sarhoşların seviyesine inemem, bundan dolayı açıklama yapamam' dedi.



AK Parti Milletvekili Tuğrul Türkeş, parti genel merkezinin önünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan polemiğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkeş, "Bu konuda ben bir açıklama yapmayacağım. Bir kere sarhoşların seviyesine inemem, bundan dolayı açıklama yapamam. İkincisi de o dönemde yapılanlarla ilgili sanıyorum ki partim beni savunacaktır" dedi.



