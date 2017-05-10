10.05.2017 14:37:26

Turkcell Platinum Bosphorus Cup başlıyor

Yelkenseverlerin heyecanla beklediği ve 5 yarıştan oluşan kupa bu yıl 11-14 Mayıs 2017 tarihlerinde yine Turkcell Platinum sponsorluğuyla gerçekleştiriliyor. 16. yılındaki kupa 11 Mayıs'taki antrenman yarışlarıyla start alıyor. Herkesin merak ve heyecanla beklediği Boğaz Yarışı ise 13 Mayıs'ta koşulacak.

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Yelkenseverlerin heyecanla beklediği ve 5 yarıştan oluşan kupa bu yıl 11-14 Mayıs 2017 tarihlerinde yine Turkcell Platinum sponsorluğuyla gerçekleştiriliyor. 16. yılındaki kupa 11 Mayıs'taki antrenman yarışlarıyla start alıyor. Herkesin merak ve heyecanla beklediği Boğaz Yarışı ise 13 Mayıs'ta koşulacak.16'ncı Turkcell Platinum Bosphorus Cup bu yıl 11-14 Mayıs tarihlerinde koşuluyor. Yelkenlerin fora edilerek Boğaz'ın en renkli gününe ev sahipliği yapan ve bu yıl üçüncü kez Turkcell Platinum sponsorluğunda düzenlenen kupa, İstanbul'u tüm güzelliğiyle dünyaya tanıtma görevini de sürdürüyor.13 Mayıs'ta Boğaz'da yelken şöleni11-14 Mayıs tarihlerinde 4 gün süren etkinlik bu yıl da toplamda 5 yarış olarak gerçekleştiriliyor. Kupanın ilk gününde yelkenliler, Caddebostan'da antrenman yarışı ve ikinci gün şamandra yarışına katılacaklar. 13 Mayıs Cumartesi günü ise Boğaz Yarışı'nda mücadele edecek yelkenlilerle İstanbul Boğazı rengarenk bir şölene de ev sahipliği yapacak.Yerli yabancı yaklaşık 1000 yelkencinin katılması beklenen yarışta tekneler Dolmabahçe'den start alarak Anadolu Hisarı şamandırası ve Çırağan şamandırası arasındaki hatta dümen kıracak. Çırağan Sarayı önünde yarışın tamamlanacağı etkinliğin en iyi seyir noktaları Ortaköy Meydanı, Akıntıburnu-Arnavutköy, Aşiyan. Ayrıca yarış Platinum uygulamasındaki harita üzerinden Türkiye'nin her yerinden canlı takip edilebilecek.Turkcell Platinum Bosphorus Cup, 14 Mayıs Pazar günü Caddebostan etabı ve ardından düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.