27.02.2017 09:50:50

Turkcell 'Paycell Card'ı tanıttı

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu:- 'BDDK'dan alınacak onayın ardından, birbirinden cazip fırsatlar sunacak Paycell Card'ı müşterilerimizle buluşturacağız'- 'Turkcell olarak 2 milyon lira sermayeli elektrik dağıtım şirketinin kurulması için süreci başlattık. Amacımız müşterilerimize enerji yönetimiyle ilgili teknolojileri hizmet olarak götürmek'- 'Yapmak istediğimiz şeyin mevcut elektrik dağı

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan (BDDK) alınacak onayın ardından, birbirinden cazip fırsatlar sunacak "Paycell Card"ı müşterileriyle buluşturacaklarını söyledi.

Terzioğlu, Barcelona'da Mobil Dünya Kongresi öncesinde gazetecilerle bir araya gelerek, Turkcell'in 2016 yılı performansını değerlendirdi ve 2017 hedeflerini anlattı.

Türkiye'de 1 Nisan 2016'da kullanılmaya başlayan 4,5G'nin 81 ili de kapsadığını belirten Terzioğlu, 2016'da 3,5 milyar lira yatırım yaptıklarını, bu yıl da 3,7 milyar liralık yatırım yapmayı hedeflediklerini, böylece 2015, 2016 ve 2017 yıllarında lisans bedelleri dahil toplam 15,7 milyar lira yatırım yapılacağını vurguladı.

Terzioğlu, Turkcell olarak teknoloji odaklı şebeke sağlayıcı olmaktan, hizmet odaklı deneyim sağlayıcı şirket olma yolunda ilerlediklerini ifade etti.

- "Paycell'i cazip fırsatlarla müşterilerle buluşturacağız"

Turkcell'in iletişim alanındaki gücünü, müşterilerine finansal hizmetleri ulaştırırken de göstermeyi hedeflediklerini belirten Terzioğlu, Türkiye'de bankacılık hizmetlerini neredeyse nüfusun sadece yarısının kullandığını, yeni nesil finansal çözümlerle bu oranı çok daha yukarılara taşıyarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Turkcell'in BDDK'dan alınacak onayın ardından, birbirinden cazip fırsatlar sunacak "Paycell Card"ı müşterileriyle buluşturacağını anlatan Terzioğlu, yurt içi, yurt dışı ve internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılabilecek Paycell Card'ın kullanıcıların ihtiyaçlarına özel cazip çözümler sunacağını söyledi.

"Bankaların rakibi değil finansal hizmetler sistemini tamamlayıcı ve kurumlara çözüm ortağı olan bir platform oluşturmak için yola çıktık." diyen Terzioğlu, kartın Turkcell İletişim Merkezleri veya anlaşmalı mağazalardan başvuru sürecini beklemeden 5 lira karşılığında anında alınabileceğini bildirdi.

Terzioğlu, Turkcell Mobil Ödeme sisteminde halihazırda 1,2 milyar liralık hacim olduğunu ifade ederek, Paycell Card ile kullanıcı sayısının 10 milyona ulaşması halinde yılda 5-6 milyar liralık hacim beklediklerini belirtti.

Paycell Card'a genelde bankacılık hizmetlerinden yararlanmayan ev hanımları ve öğrencilerin ilgi göstereceğini dile getiren Terzioğlu, karta Türk lirası ya da döviz olarak para yüklenebileceğini söyledi.

Kartı maliyet unsuru olmaktan çıkarıp, teşvik unsuru haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Terzioğlu, karta yüklenilen paranın ileride eklenecek bir özellikle sadece istenilen yerlerde harcanabileceğini kaydetti.



Paycell'in tüketiciye yönelik markaları olduğuna işaret eden Terzioğlu, PTT, Türk Telekom, Turkcell ve Denizbank'ın olduğu ortak ödeme altyapısının kullanıldığını bildirdi.



Terzioğlu, Paycell'in sinema, müze gibi yerlere girişten, taksi ve otobüs ödemelerine kadar birçok alanda kullanılabilir olacağını ifade etti.

- "Elektrik dağıtım şirketi kurulması süreci başladı"

Turkcell olarak 2 milyon lira sermayeli elektrik dağıtım şirketinin kurulması için süreci başlattıklarını dile getiren Terzioğlu, şunları kaydetti:



"Amacımız müşterilerimize enerji yönetimiyle ilgili teknolojileri hizmet olarak götürmek. Elektrik hizmeti tüketiyorsunuz, ben size geleceğim, kesilmeyen elektrik satacağım. Çünkü kesintisiz güç kaynaklarını, Tüketici Finansman Şirketimizle evinize sağlayacağız. Dolayısıyla sizin elektriğiniz kesilmeyecek. Belki elektrik hizmetiyle size evinizde enerjiyi daha verimli kullanacak ampulleri de ısıtma sistemlerini de evinizi akıllı hale getirecek teknolojileri sağlayacağız. Dolayısıyla hem elektrikte tasarrufu ön plana çıkaracağız hem de bunu hizmet haline dönüştüreceğiz. Tüketici finansman, elektrik ve iletişim hizmetlerimizi yepyeni bir değer modeli içinde sunmak istiyoruz. Yapmak istediğimiz şey, mevcut elektrik dağıtımıyla hiç alakası yok. Tamamen müşterinin daha önce hiç tanışmadığı, görmediği yeni hizmetleri pazara getirme amacındayız."



Söz konusu hizmetin verilmeye başlamasıyla elektrik faturasının Turkcell'den geleceğini anlatan Terzioğlu, faturanın içinde enerjiyi daha verimli kullanmayı sağlayan bazı teknolojik hizmetlerin olacağını bildirdi.