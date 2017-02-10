SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Turkcell Grubu 2017'de 2 bin 300 kişiye ilave istihdam sağlayacak
10.02.2017 14:36:58

Turkcell Grubu 2017'de 2 bin 300 kişiye ilave istihdam sağlayacak

16 bin çalışanı olan Turkcell Grubu, 2017'de 250'si geleceğin lider adayı olmak üzere 2 bin 300 kişiye daha iş olanağı sağlayacağını açıkladı.

16 bin çalışanı olan Turkcell Grubu, 2017'de 250'si geleceğin lider adayı olmak üzere 2 bin 300 kişiye daha iş olanağı sağlayacağını açıkladı.

Turkcell Grubu, hayata geçirilen yeni yatırımlar ve artan insan kaynağı ihtiyacına yanıt vermek üzere 2017'de 250'si GNÇYTNK programında geleceğin lider adayı olmak üzere 2 bin 300 kişiyi daha istihdam etmeyi planladığını açıkladı. Şirket yaptığı yatırımların karşılığında artan iş hacmini karşılamak amacıyla çalışan sayısını yükseltmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl 1 Nisan'da hizmete giren 4.5G'de gerek ihale bedeli gerekse altyapı yatırımı olarak Türkiye ekonomisine en güçlü katkıyı yaptığını belirten Turkcell, bu yatırımlar sayesinde İstanbul, Ankara ve İzmir'i dünyanın en hızlı mobil internetine sahip şehirleri arasına taşıdığını, kısa sürede yüzde 82'lik kapsama sağladığını bildirdi. Yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın en hızlı ve kaliteli 4.5G hizmetlerinden birini sunduğunu kaydeden şirket, müşterilerinden üçte ikisi 4.5G'ye geçtiğini bildirerek, 4.5G kullanan müşterilerin ortalama aylık data kullanımı 5 GB'a ulaştığını açıkladı.

Yatırımlarının yüzde 95'ini data odaklı hedeflerle gerçekleştirdiğini söyleyen Turkcell, kurduğu altyapı üzerinde çalışacak ürün ve servis portföyüyle hizmet kalitesini yalnızca Türkiye'de değil dünyada da kullanıma açtığını, BiP ve fizy başta olmak üzere Turkcell TV+, Goller Cepte, lifebox, Merhaba Umut gibi ürün ve servislerin toplam indirilme sayısı 45 milyonun üzerine çıktığını belirtti.

Türkiye'nin Turkcell'i olarak yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Turkcell Grubu olarak entegre telekom hizmetleri pazarında liderlik vizyonuyla çalışıyoruz. Bu doğrultuda altyapımızı güçlendirecek yatırımlar yaparken, müşterilerimizin yeni ve gelişen ihtiyaçları doğrultusunda insan kaynağımızı da güçlendiriyoruz. Yaptığımız yatırımlarla Türkiye pazarındaki iddiamızı bölgeye taşıyoruz. 4.5G altyapısı ve bu omurga üzerinde yapılandırdığımız gelişmiş ürün ve servisler, sadece Turkcell'lilerin değil Türkiye'deki ve bölgedeki tüm operatör abonelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Böylesine geniş bir skalaya yayılan hizmet portföyümüz ile en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak üzere görev yapan 16 bin çalışanımız bulunuyor. 2017'de aramıza katılacak 250'si geleceğin lider adayı olmak üzere 2 bin 300 yeni arkadaşımızla insan kaynağımızı daha da güçlendireceğiz. Daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak, teknolojinin sadece tüketeni değil üreteni olmak, geleceğin liderlerini bugünden yetiştirmek gibi önceliklerimiz var. Başarımızı sürdürülebilir kılmak için en büyük değerimiz insan kaynağımız. Bu başarıyı desteklerken yeni iş alanlarıyla artan ihtiyacımızı karşılamak için güçleniyoruz. Türkiye'ye inanıyoruz ve ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz, bu yaklaşım ve hassasiyetlerle Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz".

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Maliye Bakanı Ağbal’dan işletmelere çağrı
Maliye Bakanı Ağbal’dan işletmelere çağrı
Maliye Bakanı Naci Ağbal, istihdam seferberliği kampanyası ile ilgili, bütün işletmelere çağrıda bulundu.
10.02.2017 14:49:58
Samsun’da 15 eski öğretmene FETÖ gözaltısı
Samsun’da 15 eski öğretmene FETÖ gözaltısı
Samsun’da FETÖ örgütünün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları ileri sürülen ve mesleklerinden daha önce ihraç edilen 15 öğretmen gözaltına alındı.
10.02.2017 14:47:53
Batman'da minibüsten 477 kg esrar çıktı
Batman'da minibüsten 477 kg esrar çıktı
Batman'da polisten kaçarken ateş açılarak durdurulan bir minübüste 477 kilogram esrar bulundu.
10.02.2017 14:46:56
AİHM’nden bebek ölümüne emsal karar
AİHM’nden bebek ölümüne emsal karar
İzmir’de 10 yıl önce dünyaya gelen bebeğini kuvöz olmadığı için kaybeden aile, davayı AİHM'e taşıyarak, 10 yıl sonra 67 bin euro tazminat davası kazandı.
10.02.2017 14:42:40
Tahkim Kurulu’ndan Şenol Güneş’e kötü haber
Tahkim Kurulu’ndan Şenol Güneş’e kötü haber
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in 1 maçlık cezasına yapılan itirazı reddetti.
10.02.2017 14:39:56
İş-Kur’un 2017 hedefi 1,5 milyon kişiye istihdam
İş-Kur’un 2017 hedefi 1,5 milyon kişiye istihdam
İş-Kur Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, 2017 yılı içinde 1,5 milyon kişiyi istihdam etmeyi hedeflediklerini söyledi.
10.02.2017 14:38:59
Bartın’de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Bartın’de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Bartın’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen cami imamlarının da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.
10.02.2017 14:37:06
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
‘11 Eylül’ün planlayıcısı’ Şeyh Muhammed'in Obama'ya yazdığı mektup ortaya çıktı
‘11 Eylül’ün planlayıcısı’ Şeyh Muhammed'in Obama'ya yazdığı mektup ortaya çıktı
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Suriyeli mahkumların infaz fetvasını Esed'in müftüsü verdi
Suriyeli mahkumların infaz fetvasını Esed'in müftüsü verdi
El Bab ilçe merkezine böyle girildi
El Bab ilçe merkezine böyle girildi
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
Trump'ın 'güvenli bölgesi'
Trump'ın 'güvenli bölgesi'
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Bahçeli: Hayır oyu verecekler...
Bahçeli: Hayır oyu verecekler...
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Bahçeli'den 'dedikoduculara' sert yanıt
Bahçeli'den 'dedikoduculara' sert yanıt
MEB, 20 bin öğretmen ataması yapacak!
MEB, 20 bin öğretmen ataması yapacak!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya: Kuru bir başsağlığı ile geçiştirilemez
Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya: Kuru bir başsağlığı ile geçiştirilemez
'Agresif ‘Evet’çiler ‘Evet’e zarar verecek'
'Agresif ‘Evet’çiler ‘Evet’e zarar verecek'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları