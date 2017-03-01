01.03.2017 13:41:36

Turkcell'e GSMA'dan ödül

Turkcell, MWC kapsamında gerçekleştirilen GLOMO Ödülleri'nde, Suriyeli mültecilerin hayatlarını iyileştirmek ve onların Türkiye'ye adaptasyon sürecini hızlandırmak için hazırladığı 'Merhaba Umut' ile 'İnsanlık' ödülü aldı- Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu:- 'Çalışmalarımızla her yerde herkesin aynı koşullara sahip olmasını sağlamayı hedefliyoruz'

Turkcell, Dünya Mobil Kongresi (MWC) kapsamında gerçekleştirilen GLOMO Ödülleri'nde, Suriyeli mültecilerin hayatlarını iyileştirmek ve onların Türkiye'ye adaptasyon sürecini hızlandırmak için hazırladığı "Merhaba Umut" ile "İnsanlık" ödülü aldı.

Şirket adına ödülü alan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell'in attığı her adımda sahip olduğu teknoloji gücünü toplum için faydaya dönüştürmeyi hedeflediğini belirterek, "Merhaba Umut" projesini geliştirirken de bu idealle yola çıktıklarını ifade etti.

Dünyada en fazla sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'de 3 milyon Suriyelinin yaşadığını dile getiren Terzioğlu, "1,3 milyonuna Turkcell olarak biz hizmet veriyoruz. Amacımız başta Suriyeliler olmak üzere anadili Arapça olan bireylerin ülkemizde dil ve kültür olarak yabancılık çekmelerinin önüne geçmekti. Böylece Eylül 2016'da Turkcell Akademi tarafından geliştirilen 'Merhaba Umut'u lanse ettik." diye konuştu.

Suriyelilerin günlük hayatlarını kolaylaştırmayı, adapte olmuş bir yaşam şansı elde edebilmelerini amaçladıkları projeyle bugüne kadar yaklaşık 300 bin mobil uygulama indirme rakamına ulaştıklarını anlatan Terzioğlu, "Glomo Awards kapsamında layık görüldüğümüz ödül, Merhaba Umut'un başarısını tasdik etti. Bu nedenle çok mutluyuz. Ülkemizdeki mültecilerin içinde bulundukları uyum sürecinde teknolojimizle yanlarında olmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Uygulama geçici barınma merkezine entegre edildi

Uygulama, sesli çeviri, Türkçe'de günlük hayatta en çok kullanılan kelime ve cümleleri yazılı ve sesli olarak öğrenme, Türkiye'deki günlük yaşam için yardımcı olacak bilgilere kolayca erişim ve Turkcell Arapça Çağrı Merkezi'ne kolay ulaşım özelliklerini içeriyor.

Turkcell'in ilk etapta mobil uygulama olarak hayata geçirdiği "Merhaba Umut" projesinin ikinci etabında, AFAD, Prodea Systems ve Naiim iş birliğinde Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde eğitim merkezi açıldı.

Merkezde çocuk ve gençlere özel Arapça K-12 eğitimleri, yetişkinler için haber, sağlık ve günlük yaşama dair içeriklerle Türkçe öğrenme olanağı sağlıyor.



