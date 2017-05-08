09.05.2017 14:32:59

Turkcell Dergilik'te Nisan ayının en çok okunan yayınları belli oldu

Turkcell'in dijital dergi platformu Dergilik'i Nisan'da okunan dergi sayısı 1 milyon 70 bine ulaştı. Kategori olarak bakıldığında, en çok mizah dergileri tercih edildi.

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Turkcell'in dijital dergi platformu Dergilik'i Nisan'da okunan dergi sayısı 1 milyon 70 bine ulaştı. Kategori olarak bakıldığında, en çok mizah dergileri tercih edildi.Turkcell'in akıllı telefon ve tabletlere özel geliştirdiği dijital dergi uygulaması Dergilik platformuna Nat Geo ve Nat Geo Kids de eklendiği ve 25 bin okunma sayısı elde edildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, uygulamanın rafındaki yayınlar yılın ilk dört ayında toplam 2.5 milyon kez indirilerek geçen ayki rekorunu egale etti. 1 milyon 400 bin kullanıcıya ulaşan Dergilik'in geçen ayki en çok okunan yayınları mizah dergileri oldu. Nisan ayında okunan dergi sayısı 1 milyon 70 bin adet olurken, dergi okuyucu sayısı yüzde 37 arttı.Birinci Uykusuz, ikinci LemanDergilik'te geçen ay en çok okunan dergilerin başında Uykusuz yer aldı. İkinci sıraya ise Leman dergisi oturdu. En çok okunan ilk beş dergi sıralamasında Cosmopolitan üçüncü, Popular Science dördüncü ve Bayan Yanı da sıralamanın beşinci sırasına çıktı.Diğer operatör müşterilerinin de cihazlarına yükleyebildiği Dergilik'in kullanıcı tercihine göre yeni önerilerde bulunduğu belirtilirken, uçak ya da metroda çevrimdışı iken de okuma ve otomatik indirme özellikleri de sunduğu kaydedildi.