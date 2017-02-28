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'Turkcell 5 ülkeden 26 şirkete yol gösterdi'
28.02.2017 14:48:55

'Turkcell 5 ülkeden 26 şirkete yol gösterdi'

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu:- 'Kendi alanında dünyanın önde gelen 26 şirketiyle IoT konusunda yazılımlar üzerine çalışarak elde edilen verilerin gelecekteki kullanımına yönelik öngörülerde bulunduk'

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell Teknoloji'nin 5 ülkede 26 şirkete liderlik ederek Nesnelerin İnterneti (IoT) konusunda geleceğin uygulamalarının geliştirilmesine öncülük ettiğini belirtti.

Barcelona'da gerçekleştirilen GSMA Dünya Mobil Kongresi kapsamında konuşan Terzioğlu, Turkcell'in DNA'sında inovasyon olan bir şirket olduğunu dile getirdi.

Küresel pazarda rekabet eden bir şirket olarak, Türkiye'nin kalkınması için teknolojinin gelişmesinin çok önemli olduğuna, bunun yolunun da Ar-Ge'den geçtiğine inandıklarını ifade eden Terzioğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Tamamen yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine odaklı çalışan Turkcell Teknoloji ile Ar-Ge konusunda yaptığımız patent başvurularımızla telekomünikasyon sektöründe yıllardır tartışmasız liderliğimizi sürdürüyoruz. Ar-Ge merkezimizde sadece ulusal değil uluslararası iş birliklerine son derece önem veriyoruz.

Uluslararası iş birliklerimizin en güzel örneklerinden biri de yönetiminde de olduğumuz ITEA'da liderliğini yaptığımız iş birlikçi analitik platformu oldu. Burada 3 yıl boyunca kendi alanında dünyanın önde gelen 26 şirketiyle Nesnelerin İnterneti (IoT) konusunda yazılımlar üzerine çalışarak elde edilen verilerin gelecekteki kullanımına yönelik öngörülerde bulunduk."

Turkcell Teknoloji'yi sadece Turkcell'in değil Türkiye'nin bir Ar-Ge inovasyon merkezi olarak gördüklerini belirten Terzioğlu, Türkiye'nin yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretiminde söz sahibi bir ülke olarak katma değeri yüksek ürün ve hizmetler ortaya koyması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.


- IoT'nin gelecekteki kullanımına yönelik sonuçlar


Yaptığı patent başvurularıyla sektöründe Türkiye lideri olan Turkcell Teknoloji, yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin teknoloji üretiminde söz sahibi bir ülke olması için çalışmalarını uluslararası alanda da tüm hızıyla sürdürüyor.

Bugüne kadar 788 ulusal, 79 uluslararası patent başvurusu yapan Turkcell Teknoloji, son olarak Avrupa Birliği'nin uluslararası Ar-Ge ve inovasyon ağı olan EUREKA'nın yazılım alanında çalışmalar yürüten ITEA kümesinde kurduğu iş birlikçi analitik platformunda (Collaborative Analytics Platform) 5 ülkeden 26 şirkete liderlik etti.

Proje yönetimini ve liderliğini Turkcell Teknoloji'nin yaptığı, TÜBİTAK tarafından da desteklenen iş birlikçi analitik platformunun konusu IoT oldu. Turkcell Teknoloji Proje Yönetimi ve İş Zekası ekiplerinin yanı sıra Belçika, Finlandiya, Fransa, Güney Kore ve İspanya'daki toplam 26 şirketten mühendislerin yer aldığı platformda, 3 yıl boyunca IoT cihazlarından gelen dataların analitik hesaplar ve analizlerle geleceğe yönelik anlamlı veriler olarak kullanılması araştırıldı.

Araştırma sonuçlarında IoT'nin gelecekteki kullanımına yönelik birçok anlamlı sonuç ortaya çıkarıldı. IoT teknolojisinin sadece anlık olaylarda değil geleceğe dönük anlamlı verileri değerlendirerek, hava durumunun enerji tüketimindeki etkisinden evde kullanılan elektronik cihazların bakım ve arıza tahminlerine, insanların ortalama araç gereç kullanımlarından ihtiyaçlarının belirlenmesine değin konularda projeksiyonlar ortaya konuldu.


- Turkcell patentleri


Turkcell patentleri arasında yer alan "uzaktan hasta yönetim cihazı ve yöntemi", kronik hastalıklar için hastadan periyodik olarak alınması gereken ölçümlerin kolayca alınmasını, ölçüm değerlerinin analiz edilmesini ve gerekli durumlarda hasta yakınıyla ilgili sağlık personellerinin bilgilendirilmesini sağlayan bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Afetzedenin yerinin belirlenmesi ise geliştirilen yazılımla afet anında göçük altında ya da afet bölgesinde kalan abonelerin lokasyon ile hareket bilgilerinin belirlenmesini ve otomatik olarak gerekli yerlere iletilmesini sağlıyor.

Tüm cihazlara tek merkezden kontrol de sahip olunan bağlı cihazların (connected device) tek bir sistemden kolaylıkla izlenebilmesini ve yönetilebilmesini sağlayan sistem olarak hizmet veriyor. Kendi cihazlarını tanımlayabilme, cihaz paylaşabilme, güvenlik, bağlı cihaza komut, dosya, içerik gönderebilme, bağlı cihazın komuta reaksiyon göstermesi-komutu uygulaması, bağlı cihazın notifikasyon üretmesiyle bağlı cihazların her yerden yönetilebilmesini sağlıyor.

Araç içi bilgi sunma ve acil yardım cihazı servisi, araç içinde araba kullanırken sürücünün ya da yolcuların aracın seyrine ara vermeden ellerini ya da telefonlarını kullanmadan istedikleri bilgiye konum tabanlı olarak ulaşma ihtiyacına bir cevap olarak sunuldu. Cihazın bir diğer fonksiyonu da üzerindeki hasar sensörü sayesinde herhangi bir çarpışmayı algılaması ve çağrı merkezine bildirmesi. Çağrı merkezi çalışanı aracı cihaz üzerindeki mikrofon ve hoparlör sayesinde en geç 1 dakika içinde arıyor ve bir yardıma ihtiyacı olup olmadığını soruyor. Cevap alamadığı ya da aldığı cevap doğrultusunda ilgili acil durum mercilerine haber veriyor.

Çipli kartlarda kart sahibinin doğrulamasını sağlayan sistem ve yöntem, çipli kartların POS cihazlarında kullanımında kart sahibini doğrulamak için mobil imzanın kullanılmasını sağlayan bir sistem ve yöntemle ilgili olarak ön plana çıkıyor.


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