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'Türk ürünleri yüzde yüz destek ile Afrika'ya gidecek'
26.01.2017 20:16:59

'Türk ürünleri yüzde yüz destek ile Afrika'ya gidecek'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Afrika ile dış ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesinde olduğuna vurgu yaparak, Türk ürünlerinin Afrika'ya ulaşması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Afrika ile dış ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesinde olduğuna vurgu yaparak, Türk ürünlerinin Afrika'ya ulaşmasında yüzde 100 destek verileceğini kaydetti.

Ankara Ticaret Odası'nın 2017 yılı ilk meclis toplantısında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin olağanüstü bir halden geçtiğine değinerek, "Hukuki anlamdaki olağanüstü hal değil" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Zeybekci, "Devletin uçağı, arabası, binası, malı, arsası olmaz" ifadelerine yer vererek, "Her şey millete aittir. Devletin hazinesi, parası, malı olmaz. Bu gözle baktığımız zaman farklı bakmaya başlarız" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin dış ticaret hacmini 4 buçuk milyar dolardan 450 milyar dolara ulaştığını belirten Bakan Zeybekci, "Geldiğimiz evre bu. Türkiye'de dengeler değişti. Her köşeden yüzlerce, binlerce dünya ile rekabet edebilen sanayici, ihracatçı her sektörden sanayicilerimiz çıkmaya başladı. Türkiye 2'nci evresini yaşadı" diye konuştu.

Bakan Zeybekci, Türkiye'nin egemen bir ülke olmak zorunda olduğuna değinerek,"Genetik yapısı itibari ile Türkiye edilgen bir ülke olamaz. Bu millet tarihi boyunca hiç dizleri üzerine çökmedi. Hiç yönetilmedi. Genetik yapımıza da aykırı. Biz başka türlü olamayız. Türkiye olarak biz etkin olmak zorundayız. Etken olmak zorundayız" dedi.

"YÜZDE 5 VE ORTALAMASININ ÜZERİNDE BÜYÜMEK ZORUNDAYIZ"

"Türkiye ortalama olarak yüzde 5 ve üzerinde büyümek zorunda olan bir ülke" diyen Bakan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Başkalarında yüzde 2-3 büyüme olduğunda şapkayı havaya atarken bu yüzde büyüme bize yetmiyor da yüzde 5-6 büyümek yetmiyor da yüzde 6-6.5 büyümek zorundayız? Mecburuz. Başka çaremiz yok. Yüzde 4-4.5 oranındaki bir büyüme bizim için yerinde saymadır. İstihdam verileri anlamında geriye inmek demektir. Biz 6 yıl içinde iş gücüne katım oranında yüzde 44'ten yüzde 53'e geldik. 12 bin 500 dolarlık milli gelir seviyesine geldik. 15 bin dolar seviyesine geldiğimiz zaman bu yüzde 60'lar seviyesine gelecek. İş gücüne katılım oranı. Yüzde 5 ve ortalamasının üzerinde büyümek zorundayız."

"İTHALATIMIZIN YÜZDE 41'İNİ AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN YAPAN BİR ÜLKEYİZ"

Bakan Zeybekci, Türk ekonomisinin Amerikan Merkez Bankası'nın kararlarından etkileneceğini dile getirdiklerini hatırlatarak, "Türk ekonomisi, Brezilya, Arjantin, Güney Afrika, Hindistan gibi ülkelerin ekonomilerinin Amerikan ekonomisine veya dolarına bağlılıkları kadar bir bağlılıkları yoktur. Türkiye farklık dedik. İhracatının yüzde 49 buçuğunu Avrupa Birliği'ne yapan bir ülkeyiz. İthalatımızın yüzde 41'ini Avrupa Birliği'nden yapan bir ülkeyiz. Doğrudan yabancı sermaye girişimizin yüzde 65'ini Avrupa Birliği'nden alan bir ülkeyiz" dedi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI'NIN ZİYARETİ

İngiltere Başbakan'ının Türkiye'yi ziyaret edeceğini sözlerine ekleyen Bakan Zeybekci, bu ziyarete ilişkin, "Önemli bir ziyaret. Önemli bir görüşme. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılıyor. Avrupa Birliği devasa bir şansı kaybetti" şeklinde konuştu.

Bakan Zeybekci, Türkiye'nin dünyada 23 ülke ile serbest ticaret anlaşması olduğuna dikkat çekti. Zeybekci, bugün gelinen noktada toplam tekstil ve konfeksiyon ihtiyacının yüzde 67'sini, otomobil ihracatının yüzde 72'sinin de Avrupa Birliği'ne yapıldığını açıkladı. Toplam dış ticaret hacminin ise 170 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

Serbest ticaret anlaşması kapsamında tüm dünya ile görüşmelerin oluğunun altını çizen Bakan Zeybekci, "Peru'dan, Kolombiya'ya kadar. Şili'den Arjantin'e kadar, Meksika'ya kadar, Güney Afrika'dan Japonya'ya kadar, serbest ticaret anlaşması görüşmelerimiz devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Zeybekci, 2017 yılı için, "Ocak ayında yüzde 10'un üzerinde bir ihracat artışı ile yolumuza devam edeceğiz. O yönde bütün işaretler ve belirtiler var" mesajını verdi.

"AFRİKA İLE İLGİLİ TÜRK ÜRÜNLERİNİN AFRİKA'YA ULAŞMASINDA YÜZDE 100 DESTEK VERİYORUZ"

Afrika ülkeleri ile ilişkilere değinen Bakan Zeybekci, "2005 yılında 5 milyar dolar seviyesinde, 5 milyarında altında olan Afrika ile dış ticaret hacmimiz şimdi 20 milyar dolar seviyesinde. Yeter mi? Hayır. Afrika ile ilgili Türk ürünlerinin Afrika'ya ulaşmasında yüzde 100 destek veriyoruz. Kuzey Afrika hariç tüm Afrika'ya Türk ürünleri yüzde yüz destek ile Afrika'ya gidecek" açıklamasında bulundu.

"BU BİR İŞGAL GİRİŞİMİYDİ"

Bakan Zeybekci, konuşmasının ardından meclis üyelerinin sorularını değerlendirdi. AVM kiralarının TL üzerinden alınmasına ilişkin bir soru üzerine Zeybekci, "Türkiye olarak büyürken kalkınırken dış yabancı desteğe ihtiyacımız var. Türkiye'deki yabancı yatırımlara ihtiyacımız var. Kiralarla ilgili de bu sorumluluk getirilmeli buna benzer bir şey getirilmeli. Yani TL ile geliri olan bir mağazanın döviz ile kira mükellefiyetinin içinde olması bunun bir karşılığı olmalı. Bunun bir sigortalanması olmalı. Hükümet olarak Türkiye'de şuanda her şeyi TL ile yapmak üzerine, devleti TL'leştirmek, devleti dolarizasyondan çıkarmak ile ilgili yoğun bir seferberlik yapıyoruz" yanıtını verdi.

FETÖ'ye ile ilgili bir soru üzerine Bakan Zeybekci, "Bir var olmak, yok olmak meselesidir. Biz yaşadık bunların ne derece soysuz olduğunu bu bir darbe girişimi değildi. Bu bir işgal girişimiydi. Bu bir senaryoydu. DEAŞ'ı yaratan bir akıldı" şeklinde konuştu.

(Benan Özben /İHA)

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