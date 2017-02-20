20.02.2017 14:14:18

'Türk'ün Suriyeli'ye intikamı' paylaşımına gözaltı

İzmir'de Şafak ismini kullanan Hasan K. isimli ayakkabı ustası, işe geç kalan Suriyeli çalışanının üzerine basarak çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından 'Türk'ün Suriyeliye intikamı' notuyla paylaşınca polisler tarafından gözaltına alındı.

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İzmir'de Şafak ismini kullanan Hasan K. isimli ayakkabı ustası, işe geç kalan Suriyeli çalışanının üzerine basarak çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Türk'ün Suriyeliye intikamı" notuyla paylaşınca polisler tarafından gözaltına alındı.İzmir Ayakkabıcılar Sitesinde ayakkabı ustalığı yapan kendisini Şafak ismiyle tanıtan Hasan K. işe geç kalan Suriyeli çalışanının üzerine basarak çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. "Türk'ün Suriyeliye intikamı" notuyla paylaştığı fotoğrafa yazılan bir yoruma ise "Sabah işe geç kalmanın cezasını kestim" şeklinde yanıt veren Hasan K.'ye tepkiler artınca harekete geçen İzmir Emniyeti, düzenlediği operasyonla 6145 sokaktaki işyerinde kıskıvrak yakaladı.Şaka yapmak istemişBir gazetecinin "Neden yaptın?" sorusuna "Sana mı soracağım lan çakal" diye yanıtlayan Hasan K. ifadesi alınmak üzere Işıkkent Polis Merkezine getirildi. Hasan K.'nın polisteki ilk ifadesinde şaka yapmak için o fotoğrafı çektiğini ve paylaştığını söylediği belirtildi.Bu tür olayların esnafı üzdüğünü söyleyen İzmir Ayakkabıcılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Kavlak, "Bu tür haberlerle anılmak istemiyoruz. Bizim esnafımızın hepsi duyarlı ve insancıldır, hepsi ekmeğinin peşindedir. Bu hareketleri tasvip etmiyoruz. Böyle davranan esnaflar varsa da ben uyarmak istiyorum. Hepsi devlete hesap verir" dedi.