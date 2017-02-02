03.02.2017 02:44:13

Türk uçağının kaza incelemesi tamamlandı

Kırgızistan'da düşen Türk kargo uçağı kazasının saha incelemesinin tamamlandığı bildirildi...

Ajanslarda yer alan bilgide; Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında düşen Türk kargo uçağı kazasını soruşturan heyet, olay yerindeki incelemelerini tamamladı.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devletler arası Havacılık Komitesi'nin (MAK) yaptığı açıklamada, olay yerinin insansız hava aracı ile incelenerek, kazanın gerçekleştiği bölgenin şemasının çıkarıldığını kaydetti.

TÜRK VE ABD'Lİ YETKLİLER DETAYLARI İNCELİYOR

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu ve Türkiye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu üyelerinden oluşan heyetin uçak yapım detaylarını incelediği, arızaları analiz ettiği, araştırmalar için gerekli cihazları seçtiği belirtildi.

Heyetin uçak kazası ile ilgili uçuş belgelerinin ve teknik belgelerin incelemesine devam ettiği, uçak cihazlarındaki verilerle pilotların aralarında ve kule ile yaptıkları görüşmelerin incelenmesine devam edildiği kaydedildi.

KAZADA 39 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

İstanbul merkezli ACT Havayolları'na ait kargo uçağı, 16 Ocak'ta Bişkek'te bulunan Manas Havalimanı'na inişi sırasında düşmüştü. Olayda ikisi pilot, dört mürettebatla birlikte 39 kişi hayatını kaybetmişti.

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