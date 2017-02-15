15.02.2017 16:35:31

Türk takımlarının Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda?

Son 32 turu maçlarının oynanacağı UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ve Osmanlıspor ve Fenerbahçe karşılaşmaları oynanacak. Peki Uefa Avrupa Ligi maçları hangi kanalda saat kaçta?

Son 32 turu maçlarına sahne olacak UEFA Avrupa liginde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor mücadelelerine kaldıkları yerden devam edecek.



16 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarda Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva karşısında Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak. Maç 23:05'te başlayacak.



Bir diğer temsilcimiz Osmanlıspor, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Maçın başlama saati ise 21:00. Her iki maçta sadece Tivibu Spor 2 kanalında yayınlanacak.



UEFA Avrupa Ligi'ndeki son temsilcimiz Fenerbahçe ise Krasnodar deplasmanına çıkacak. Saat 19:00'da başlayacak maç da Tivibu Spor 2'den izlenebilecek.



Maçların en önemli anları ve canlı bağlantılar Tivibu Spor açık kanalda Avrupa kupalarındaki önemli pozisyon ve golleri ekrana taşıyan Şampiyonlar Ekranı ve Avrupa Ligi ekranı programları da Tivibu Spor uydu açık kanaldan şifresiz olarak takip edilebilecek.



16 Şubat Perşembe UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?



Krasnodar - Fenerbahçe, 19:00 (Tivibu Spor 2)

Olympiakos - Osmanlıspor, 21:00 (Tivibu Spor 2)

Borussia M'Gladbach - Fiorentina, 21:00 (Tivibu Spor 3)

Calta Vigo – Shakhtar Donetsk, 21:00 (Tivibu Spor 4)

Hapoel Beer S'heva - Beşiktaş, 23:05 (Tivibu Spor 2)

Manchester United – St. Etienne, 23:05 (Tivibu Spor 3)

Villareal - Roma, 23:05 (Tivibu Spor 4)

Tivibu Uydudan şifresiz nasıl izlenir?

Tivibu abonesi olmayan uydu kullanıcılarının frekans ayarlarını yaparak Tivibu Spor açık kanalı izleyebiliyor.



Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11853 MHz

Symbol: 25000

FEC: 2/3

Polorizasyon: H –Yatay

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