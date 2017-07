11.07.2017 15:31:30

Türk siyasetçilere yasak koyan Avrupa'yı topa tuttu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ''Avrupa ülkeleri, Türk Bakanların Türk toplumu ile bir araya gelmesinden korkuyor'' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, memleketi Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katıldı. Şehitlik ziyaretinin ardından Meydan Yeri Caddesi'nde açılan "Milli İradenin Yükselişi" sergisini ziyaret eden Bozdağ, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz'un darbenin de darbecilerin de defterinin dürüldüğü bir tarih olduğunu söyledi. 15 Temmuzların bir daha Türkiye'de yaşanmamasını dileyen Bakan Bozdağ, "15 Temmuz'da şehadete ulaşan bütün şehitlerimizi dua ile yad ediyorum. Ayrıca bu vatanı bize emanet eden bütün şehitlerimizi de rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize sıhhatli uzun ömür diliyorum. 15 Temmuz 2016'da FETÖ kurucusu, yöneticisi, terörist ele başı Fetullah Gülen'in onayladığı, plan ve program dahilinde onun talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetler içerisindeki FETÖ'cü teröristler ve onlara eklemlenen bazı unsurlarca başlatılan ve icraya konulan darbe teşebbüsü, aziz milletimizin ölümüne demokrasiye, insan haklarına, cumhuriyete ve anayasal düzene, seçilmiş cumhurbaşkanına ve hükümetine, meclisine sahip çıkması sonucu başarısız kılınmıştır. Türkiye'de milletimiz Kurtuluş Savası yıllarında Atatürk'ün arkasında birlik olarak nasıl Anadolu'nun 4 bir yanını işgal etmiş olan İngilizlere Fransızlara, Yunanlılara, Ruslara bu toprakları dar edip düşmanı Anadolu'dan çıkarıp yeni bir devlet kurmuşlarsa büyük Türkiye'yi oluşturmuşlarsa millet o gün Atatürk'ün arkasında bütün imkansızlıklara rağmen ölümü göze alarak bir olmuş, beraber olmuş ve düşmanı yenmeyi başarmışsa aradan geçen 100 yıl sonra bu kez de Türkiye'nin lideri cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ben milleti üzerine güç tanımıyorum. Halkımı meydanlara çağırıyorum, gelin oraya onlara da tanklarıyla toplarıyla meydanlara gelsinler. Ne yapacaklarsa orada yapsınlar çağrısına uymuş liderinin arkasında bütün görüş farklılıklarını bir tarafa bırakarak yekvücut olmuş. Ölmeyi şehadet mertebesine ulaşmayı göze almış ve bu nedenle de o gün birlikte olan Türk halkı darbecileri yendiği gibi o darbecileri yemleyen, onlara görev veren ve Türk milletinin üzerine salan onların arkasındaki uluslararası karanlık güçleri onların tasmasını tutanları yenmiştir" dedi.



"TÜRKİYE'DE BUNDAN SONRA KİM NE MAKSATLA OLURSA OLSUN..."



15 Temmuz akşamı halkın darbecileri yendiğini söyleyen Bakan Bozdağ, "O gün halk kazanmıştır, darbeciler kaybetmiştir. Türk milleti kazanmıştır. Türk milletinin bağımsızlığı, iradesini yok etmek isteyen güçler kaybetmiştir. 15 Temmuz milletin demokrasiye, milli iradeye, hukuk devletine ve seçilmişlere ölümüne sahip çıkma iradesinin somut bir göstergesidir. Türkiye'de ilk defa bir darbe teşebbüsü halkın iradesiyle yenilmiştir. Halkın gücü tankın, topun, silahın ve dış güçlerin ve bunları kullanan hepsinin gücünün üzerine çıkmıştır. Halk darbeyi alt etmiştir. Artık bir şey kesindir. Türkiye'de bundan sonra kim ne maksatla olursa olsun millete rağmen bir icraat yapabilme imkanı yoktur. Türkiye'de 15 temmuz bir milat olmuştur. Neyin miladı. Cumhuriyet ve demokrasinin, milli iradenin hukuk devletinin ortak değerleri arasında yer aldığının miladı olmuştur. Zaman zaman kendilerini cumhuriyetin, demokrasinin hamisi muhafızı gören çevreler var. Başkalarını da cumhuriyet düşmanı olmakla itham edenler var. 15 Temmuz göstermiştir ki artık cumhuriyette, demokrasi de, hukuk devletinin de herhangi bir azınlığın malı değildir. Herhangi bir gurubun muhafızlığına veya bir kişinin ihtiyacı yoktur. Çünkü demokrasinin cumhuriyetin ve hukuk devletinin sahibi 80 milyon aziz Türk milletidir. Muhafızda bekçisi de aziz Türk milletidir. O nedenle bundan sonra Türkiye'de demokrasiye, cumhuriyete, milli iradeye kastedenler bir yeri TRT'yi, genel kurmayı, meclisi ele geçirerek veya bir şehirde güç sahibi olarak Türkiye'de bunları yok etme imkanı bulamayacaktır. 80 milyon insanı tek tek ele geçirmeden Türkiye'nin ne organları kurumları ne de anayasal düzeni ne de milletin sahip olduğu ortak değerleri kimse yok edemeyecektir. 15 Temmuz bu anlamda darbenin de darbecilerin de defterinin dürüldüğü tarih olmuştur" diye konuştu.



"BUNLAR GÜYA DEMOKRAT"



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz Darbe Kalkışması'nın yıl dönümü dolayısıyla gurbetçi Türklerle bir araya gelmek isteyen Bakanlara izin vermeyen Avrupa ülkelerine de tepki göstererek, "Avrupa Birliği üyesi ülkeler; demokrasi, ifade hürriyeti, insan hakları gibi konularda her zaman kendilerini daha yukarıda gösteriyorlar ve Türkiye'yi ve Türkiye gibi ülkeleri sürekli itham ediyorlar. Türkiye'de şuanda olağanüstü hal doğru mu? Ana muhalefet lideri Ankara'dan İstanbul'a adaleti istismar yürüyüşü yaptı bir hakkı kötüye kullandı. Ama Türk hükümeti, Türkiye'nin güvenlik güçleri olağan üstü hal olmasına rağmen ne yaptı, bütün bu sürecin demokrasinin içerisine işlemesi için ve güvenlik içinde yürümesi için her türlü güvenlik tedbirini aldı. Ben şimdi onlara sesleniyorum; Türkiye'de OHAL var ve Türkiye'deki uygulama bu. Siz Türkiye'yi gazeteciler, falanlar, filanlar işledikleri suçlar nedeni ile yargılanıyor diye suçluyorsunuz. Demokrasimizi, hukuk devletimizi, yargımızı itham ediyorsunuz. Ama Almanya'da Türkiye'nin cumhurbaşkanını, sayın cumhurbaşkanımızın Türk toplumu ile bir araya gelmesine izin vermediniz" açıklamasında bulundu. Türk bakanların son dönemde Avusturya, Hollanda gibi ülkelerde de Türk toplumu ile bir araya gelmesine izin verilmediğini hatırlatan Bozdağ, "Şimdi bunlar güya demokrat, bunlar güya insan haklarının zirvede olduğu ülkeler, bunlar güya ifade özgürlüğünün Türkiye'den daha ileride olduğunu iddia edilen ülkeler. Ben soruyorum işlenmiş bir suç var mı, yok, işlenen bir suç var mı yok. Peki ne olacak gittiğinde bir bakan kendi topluluğu ile bir araya gelip onlarla konuşup hasbihal edecek, onlara mesajlarını iletecek" ifadelerini kullandı.



"Almanya'sı, Avusturya'sı, Hollanda'sı, Türk bakanların oradaki Türk toplumundan bir araya gelmesinden niye korkuyorlar" diyen Bozdağ, korkunun nedenini şöyle açıkladı:



"Benim kanaatim şu; esasında korkmalarının ana nedeni Türk toplumunun Türkiye'ye olan muhabbetlerinin güçlenmesidir. Yani Türk liderler, bakanlar, siyasetçiler Avusturya, Hollanda, Almanya gibi yerlerde Türk toplumu ile bir araya gelirse biz buradaki Türkleri asimile edemeyiz, Türkiye'ye olan muhabbetlerini yok edemeyiz diye endişe ediyorlar. Onun için Avrupa Parlamentosunun kararına dayanak teşkil eden raporda da orada hiç çekinmeden Türkiye'nin Avrupa'daki Türk diasporasından ilgilenmesinden rahatsız olduğunu beyefendiler raporlara geçiriyorlar. Yani Türkiye'nin yurt dışında yaşayan soydaşları ile akrabaları ile vatandaşları ile ilgilenmesi bütün uluslararası hukuk tarafından teminat altına alınmış Türkiye'ye bir ödevdir. Başka ülkelerde kendi soydaşları ile akraba toplulukları ile ilgileniyorlar. Önemli olan bu ilginin uluslararası hukukun çizdiği çerçeve içerisinde yürümesi ve sağlıklı bir şekilde işlemesidir. Bu güne kadar Almanya'ya veya Avusturya, Hollanda gibi Türk toplumuna karşı düşmanlığı körükleyen ve Türk toplumunu temsilcilerinin orada kendilerini ifade etmesine izin vermeyen yönetimler hangi olumsuzluğu görmüşlerdir."



"ONLAR KAYBEDER, BİZ KAYBETMEYİZ"



"Hamburg'da düzenlenen G-20 zirvesinde çıkan olaylara dikkat çeken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yakanlar, yıkanlar Türkler mi? Yakanlar yıkanlar kimler, onlar kendileri daha iyi biliyor. Terör örgütlerine, teröristlere her türlü kucağı açıyorlar, meşru hükümete ve meşru hükümetin temsilcilerine uluslararası hukuka rağmen kapıları kapatıyorlar. Onların hükümranlık hakları olabilir ama herkesin riayet etmesi gerekin de bir diplomatik nezaket var, diplomatik teamül var, kurallar bunlara uymaları gerekiyor. Maalesef Avrupa'da yükselen Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığı, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık gibi hastalıklar o ülkelerin yönetimlerini de etkilemiş görünüyor. Benim tavsiyem Türk düşmanlığına, İslam düşmanlığına, yabancı düşmanlığına, ırkçılığa ve bu hastalığa yakalanmış olan herkese karşı ortak mücadele şarttır. Ve bu mücadeleyi yapmazlarsa onlar kaybeder, biz kaybetmeyiz" diye konuştu.