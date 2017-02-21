SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Türk şirketleri geçen yıl yurtdışında 2,3 milyar dolar işlem hacmine ulaştı
21.02.2017 11:25:03

Türk şirketleri geçen yıl yurtdışında 2,3 milyar dolar işlem hacmine ulaştı

Türk şirketlerinin yurtdışında gerçekleştirdiği birleşme ve satın almaların genel görünümünü ortaya koyan araştırma sonuçlarına göre, 2016 yılında 42 adet işlem gerçekleşirken, toplam işlem hacmi ise yaklaşık 2,3 milyar dolar oldu.

Türk şirketlerinin yurtdışında gerçekleştirdiği birleşme ve satın almaların genel görünümünü ortaya koyan araştırma sonuçlarına göre, 2016 yılında 42 adet işlem gerçekleşirken, toplam işlem hacmi ise yaklaşık 2,3 milyar dolar oldu.

Deloitte Türkiye, '2016 Yılı Yurtdışı Birleşme ve Satın Almalar Raporu'nu yayınladı. Türk şirketlerinin yurtdışında gerçekleştirdiği birleşme ve satın almaların genel görünümünü ortaya koyan rapora göre, 2016 yılında 42 adet işlem gerçekleşirken, toplam işlem hacmi ise yaklaşık 2,3 milyar dolar oldu. İşlem sayısı geçmiş yıllarla paralel seyrederken, işlem hacmi ise son beş yılın en düşük seviyesinde kaldı. Bununla birlikte, son 10 yılda Türk şirketlerin yurtdışında gerçekleştirdiği toplam 292 adet birleşme ve satın alma işleminin toplam hacmi 26,3 milyar doları buldu.

Şirketin Türkiye Kurumsal Finansman Ortağı Lideri Başak Vardar rapora ilişkin olarak "Yatırım açısından öngörülebilirliğin azaldığı bir dönem olmasına rağmen, Türk iş dünyasının stratejik hedefleri çerçevesinde dış pazarlara açılma iştahının devam ettiğini gözlemliyoruz. Gelecek dönemde büyümede yavaşlama, karlılıklarda baskı ve finansman kaynaklarına erişim gibi kısıtlamalar olsa da, Türk şirketlerinin yurtdışındaki stratejik yatırım fırsatlarını finansal güçleri ölçüsünde aktif olarak takip etmeye devam edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Büyük yatırımcılar yurtdışı işlemlerde başı çekti

Rapora göre, Doğuş Grubu, Global Liman İşletmeleri, Yıldırım Holding, MNG Holding gibi büyük gruplar, restorancılık ve otelcilik, altyapı ve üretim sektörlerindeki yatırımları ile toplam işlem sayısının yaklaşık yarısını gerçekleştirdiler. Trakya Cam, Arçelik ve Vestel gibi Türkiye'nin önde gelen şirketleri ise yurtdışında satın alımlarla global pozisyonlarını güçlendirmeye devam etti. Yatırımcılar genellikle yüzde 100 veya çoğunluk hisse tercih etti.

Yılın en büyük işlemi Yıldırım Holding'in gerçekleştirdiği 750 milyon dolar değerindeki Puerto Bolivar Harbor satın alımı oldu. Söz konusu işlem tek başına, 2016 yılında gerçekleşen toplam işlem hacminin yüzde 33'ünü oluşturdu. 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 159 milyon dolar ve 100 milyon dolar olan ortalama işlem hacmi bu yıl 55 milyon dolar olarak gerçekleşti. 20 milyon doların altında işlem değeri olan satın alımlar ise toplam işlem sayısının yarısından fazlasını oluşturdu.

Yerli yatırımcılar Avrupa'ya açılıyor

Geçmiş yıllarda olduğu gibi Avrupa bölgesi, hedeflenen pazarlar arasında 2016 yılında da toplam yaklaşık 1,2 milyar dolarlık 32 adet işlem ile öne çıktı. Avrupa'yı, 5 işlem ile Kuzey Amerika bölgesi takip etti. Avrupa'da İtalya, Almanya, ve İspanya en çok tercih edilen pazarlar oldu. Bununla birlikte Türk şirketlerin Bangladeş, Burkina Faso ve Ekvator gibi ülkelerde de ilk sayılabilecek satın almalar yaptıkları görüldü.

Türk şirketleri altyapı, üretim, restorancılık ve otelcilik sektörlerine ilgi gösterdi

2016 yılında yatırım yapılan sektörler arasında, altyapı, restorancılık ve otelcilik ile üretim sektörleri hem işlem adedi hem işlem hacmi olarak başı çekti. Bu üç sektör toplam işlem hacminin yüzde 83'ünü, toplam işlem sayısının ise yüzde 52'sini oluşturdu.

Son on yılda Türk yatırımcıların yurtdışında en çok ilgi gösterdikleri sektörler ise gıda-içecek, enerji, gayrimenkul, altyapı ve üretim olarak sıralandı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Doğuş Grubu restorancılık ve otelcilik sektörüne yoğun ilgi göstererek sektördeki 8 adet işlemin tamamına imza attı. Altyapı sektöründe rol oynayan yatırımcılar arasında komşu bölgelerde satın almalar yapan Yıldırım Holding, Global Liman İşletmeleri ve Ekol Lojistik öne çıktı. Ayrıca, MNG Holding madencilik sektöründe özellikle Afrika bölgesine yönelik 3 adet işlem gerçekleştirdi. Akdeniz bölgesi liman ve turizm; Afrika ve Kanada madencilik; Doğu ve Orta Avrupa ile Asya ise üretim sektörlerindeki yatırım fırsatları ile öne çıktılar.
    YORUM YAZ
Bahçeli'den MHP muhaliflerine: Bizden uzak Allah'a yakın olun BAHÇELİ'DEN MHP MUHALİFLERİNE: BİZDEN UZAK ALLAH'A YAKIN OLUN
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
'Fetullah Gülen baştan sona CIA çalışması'
Erdoğan'ın dünürü silahlı milis gücü kurdu mu?
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
Ömer Halisdemir’in katilleri için hesap günü!
1 kuruşlar aranıyor!
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Cumhuriyetçi Senatör McCain: ABD, Türkiye ile çalışmalı...
21 Şubat 2017 gazete manşetleri
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı
Trump'tan ticaret açığını yükseltecek hamle
Gazprom, Türk Akımı'nın ikinci hattı için anlaştı
Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu'ndan İran'a yanıt
Suriye'de Rus ordusuna saldırı!
HDP, AİHM'den Demirtaş ve Yüksekdağ için talepte bulundu
Gündemdeki soru Numan Kurtulmuş'a soruldu: PYD, Barzani olamaz mı?
2017'nin en iyi sualtı fotoğrafları seçildi
İran: Türkiye’ye karşı sabrımızın bir sınırı var
Berlin hükümetine 'Erdoğan Almanya'da miting yapmasın' çağrısı
Kurtulmuş, Gülen'in iadesiyle ilgili net konuştu
227 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi
Trump'ın masrafları Obama'yı geride bıraktı
Erdoğan'a suikast girişimini yöneten Sönmezateş açıkladı: Emri kimden aldı?
İstanbul uçakları sis nedeniyle Bursa’ya indi
İstanbul uçakları sis nedeniyle Bursa’ya indi
Yurt içi ve yurt dışı seferleri yapan yolcu uçakları, yoğun sis sebebiyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yerine Bursa Yenişehir Havalimanına indi.
21.02.2017 11:44:41
Üsküp Büyükelçisi: FETÖ'nün karşısında duranın yanında yer alacağız
Üsküp Büyükelçisi: FETÖ'nün karşısında duranın yanında yer alacağız
Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Kara, 'Makedonya’da hükümet kurulur kurulmaz FETÖ ile mücadelede çok yol katedeceğiz' dedi.
21.02.2017 11:42:36
2017 yılı Trabzonspor'a yaradı
2017 yılı Trabzonspor'a yaradı
Trabzonspor, 2017 yılında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere 7 resmi karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.
21.02.2017 11:37:56
'Husiler, çocuk felci aşılarının Yemen'e girişini engelledi'
'Husiler, çocuk felci aşılarının Yemen'e girişini engelledi'
Yemen Yerel Yönetim Bakanı Abdurrakıb Feth, uluslararası yardım kuruluşlarının gönderdiği 'çocuk felci aşılarının' başkent Sana'ya girişine Husilerin engel olduğunu söyledi.
21.02.2017 11:24:38
TL emsallerine fark attı
TL emsallerine fark attı
TL, şubat başından dünkü kapanışa kadar dolar karşısında yüzde 3,83 kazançla gelişmekte olan ülkeler içinde en iyi performans gösteren para birimi oldu.
21.02.2017 11:19:25
Şikede kumpas davasında ikinci gün
Şikede kumpas davasında ikinci gün
Şike soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin, 108 sanıklı dava ikinci gününde iddianamenin okunmasıyla devam ediyor.
21.02.2017 11:09:11
Esnaf Ahilik Sandığı geliyor
Esnaf Ahilik Sandığı geliyor
Esnafın iflası ya da iş yerini kapatmak zorunda kalması halinde işsizlik maaşı ödenmesini kapsayan Esnaf Ahilik Sandığı geliyor. Yaklaşık 2 milyon vatandaşı kapsayan düzenleme ile bin 422 liraya kadar maaş verilecek.
21.02.2017 11:06:57
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İran: Türkiye’ye karşı sabrımızın bir sınırı var
İran: Türkiye’ye karşı sabrımızın bir sınırı var
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı
Gündemdeki soru Numan Kurtulmuş'a soruldu: PYD, Barzani olamaz mı?
Gündemdeki soru Numan Kurtulmuş'a soruldu: PYD, Barzani olamaz mı?
Iğdır'da otobüs kazası! Ölü sayısı 8
Iğdır'da otobüs kazası! Ölü sayısı 8
Türkiye Rusya'dan S-400 alacak
Türkiye Rusya'dan S-400 alacak
Suriye'de Rus ordusuna saldırı!
Suriye'de Rus ordusuna saldırı!
Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu'ndan İran'a yanıt
Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu'ndan İran'a yanıt
Trump'ın masrafları Obama'yı geride bıraktı
Trump'ın masrafları Obama'yı geride bıraktı
ABD, Musul'daki IŞİD varlığını açıkladı
ABD, Musul'daki IŞİD varlığını açıkladı
Saadet Partisi 'hayır' kampanyası yürütmeyecek
Saadet Partisi 'hayır' kampanyası yürütmeyecek
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı
AB, Yunanistan'ı 3. defa batmaktan kurtardı
AB, Yunanistan'ı 3. defa batmaktan kurtardı
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Rakka halkını YPG ve IŞİD arasında tercihe zorlamayın...
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Rakka halkını YPG ve IŞİD arasında tercihe zorlamayın...
Engin Altay: Erdoğan'ı seviyorsanız 'hayır' deyin
Engin Altay: Erdoğan'ı seviyorsanız 'hayır' deyin

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları