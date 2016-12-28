Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hed
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da 44 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 117 teröristin yaralandığı harekat sırasında örgüte ait bombalı bir araç imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da 44 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 117 teröristin yaralandığı harekat sırasında örgüte ait bombalı bir araç imha edildi.