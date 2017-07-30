30.07.2017 13:19:43

Türk Silahlı Kuvvetleri sınırlarda göz açtırmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birlikleri yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışanlara göz açtırmıyor.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 720 kişi ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 4 şahıs yakalandı. Bu müdahaleler sonucunda 3 bin 630 paket sigara ele geçirildi.



Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 9 kişi yakalandı. Ayrıca, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 15 şahıs ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 57 kişi ile Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 14 şahıs yakalandı.



HAKKARİ VE BİNGÖL'DE EL YAPIMI PATLAYICILAR VE SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ



29 Temmuz 2017 tarihinde meydana gelen yurt içi olaylarla ilgili açıklama yapan TSK, Hakkari kırsalında güvenlik güçlerince yapılan arazi aramalarında, Yüksekova'da 1 el yapımı patlayıcı, Şemdinli'de 1 el yapımı patlayıcı ve Çukurca'da 1 el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 3 el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.



Ayrıca, Bingöl Kiğı'da yapılan arazi aramasında tespit edilen 4 sığınak içerisinde 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 bin 400 adet muhtelif çapta fişek, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 17 adet el yapımı patlayıcı, 1 termal kamera, 1 rüzgar ölçer, 1 şişme bot, 4 tüp, 150 kilogram gıda maddesi ve çok sayıda muhtelif malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.





