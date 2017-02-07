07.02.2017 12:24:42

Türk Sanat Müziği Korosu'ndan sezon ortası konseri

Bu yıl 42'inci sanat yılını icra eden Eskişehir'de Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu, geçtiğimiz pazar akşamı Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde Bestekar Hüseyin Erbay yönetiminde konser verdi.

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Bu yıl 42'inci sanat yılını icra eden Eskişehir'de Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu, geçtiğimiz pazar akşamı Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde Bestekar Hüseyin Erbay yönetiminde konser verdi.Kente yeni atanan Odunpazarı İlçe Kaymakamı Cemal Şahin'in de izlediği konserde, sanatseverlerin yanı sıra İzmir, Yalova, Afyon ve İnegöl şehirlerinde faaliyet gösteren amatör koro, hoca, şef ve bir grup öğrenci de salondaki yerlerini aldı. Koro ve solistler, konserin birinci bölümünde icrası oldukça zor olan "Bayati Araban" makamında eserleri adeta profesyonel bir çizgide sundular. Konserin ikinci bölümünde koro ve solistler "Segah", "Hicaz" ve "Nihavend" makamından oluşan, halkın çok sevdiği eserleri yine aynı başarı ile sundular. Konserin finalini ise, 1976 yılında koroda eğitime başlayan ve 1986 yılında açılan sınavı kazanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'na giren koronun eski öğrencilerinden Asuman Ertekin yaptı. Bu yıl 41'inci sanat yılına giren Ertekin, Eskişehirlilerle hasret giderdi.Konserin sonunda Kaymakam Cemal Şahin, konuk sanatçı Ertekin'e çiçek, şilt ve koronun aldığı hediyeyi verdi. Şahin, koro ses ve saz sanatçılarına ve konuk sanatçı Asuman Ertekin'e teşekkür etti. Asuman Ertekin de, onu yetiştirip bu günlere getiren hocası Hüseyin Erbay'a, halk eğitim camiasına, Eskişehir basınına ve Eskişehirli sanatseverlere teşekkür ederek, bugünü asla unutmayacağını almış olduğu bu hediye ve şilti, evinin en müstesna köşesinde saklayacağını söyledi. Konser, tüm koro ve salonu dolduran sanatseverlerin hep birlikte okudukları "Safalar getirdiniz, safa geldiniz dostlar" şarkısı ile sona erdi.