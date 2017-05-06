06.05.2017 22:02:35
Son günlerde Türk ordusunun Suriye'nin İdlib bölgesine gireceği yönündeki iddialara ilişkin Hatay Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Arapça yayın yapan bazı siteler ve sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Türk ordusunun İdlib bölgesine gireceği şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir açıklamanın Valiliğimiz tarafından yapılması da söz konusu değildir" denildi.
'Türk ordusu İdlib'e girecek' iddiasına yalanlama
Hatay Valiliği, 'Türk ordusu İdlib'e girecek' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladıHatay Valiliği, "Türk ordusu İdlib'e girecek" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Son günlerde Türk ordusunun Suriye'nin İdlib bölgesine gireceği yönündeki iddialara ilişkin Hatay Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Arapça yayın yapan bazı siteler ve sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Türk ordusunun İdlib bölgesine gireceği şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir açıklamanın Valiliğimiz tarafından yapılması da söz konusu değildir" denildi.