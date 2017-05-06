06.05.2017 22:02:35

'Türk ordusu İdlib'e girecek' iddiasına yalanlama

Hatay Valiliği, 'Türk ordusu İdlib'e girecek' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı

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Hatay Valiliği, "Türk ordusu İdlib'e girecek" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Son günlerde Türk ordusunun Suriye'nin İdlib bölgesine gireceği yönündeki iddialara ilişkin Hatay Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Arapça yayın yapan bazı siteler ve sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Türk ordusunun İdlib bölgesine gireceği şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir açıklamanın Valiliğimiz tarafından yapılması da söz konusu değildir" denildi.