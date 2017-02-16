16.02.2017 14:29:13

Türk mimar ve mühendisleri Bahreyn'de 20 bin kişilik cami inşa edecek

Türk mimar ve mühendisleri Bahreyn'de 20 bin kişilik cami inşa edecek.

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Türk mimar ve mühendisleri Bahreyn'de 20 bin kişilik cami inşa edecek.Bahreyn Kralı Hamad İsa Al Halife, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahreyn'i ziyaretinin anısına 15 ila 20 kişilik bir cami yaptırılmasını istedi. Bahreyn gazeteleri, Bahreyn Kralı Hamad'ın Muharrak şehrinde İslam'ın cami toleransını ve Bahreyn halkının asaletini temsil edecek bir cami inşa edilmesi emrini verdiğini yazdı. Gazetelerde Erdoğan'ın Bahreyn ziyareti sırasında caminin tasarısını görüşmek üzere Türkiye'nin Bahreyn'e bir mimarlar delegasyonu göndermesi konusunda anlaştıkları da yer aldı. Yapılacak caminin iki ülke arasındaki derin kardeşlik bağları ve kültürel mirası ve Türkiye'deki güzel İslam medeniyetini yansıtacağı belirtildi.Bahreyn basınında ayrıca, Türkiye ile Bahreyn arasında yapılacak ikinci bir köprü projesini görüşmek üzere Bahreyn Kralı Hamad'ın Türk firmalarını Bahreyn'e davet ettiği belirtildi. Haberlerde, Türkiye'den bir teknik heyetin köprü projesi ve alt yapı görüşmeleri yapmak üzere Bahreyn'e gideceği kaydedildi.Aynı kaynaklar, köprü projesinin Mart ayında Türkiye ile Bahreyn arasında yapılacak ortak iktisat toplantısında ele alınacağını bildirdi.