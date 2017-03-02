02.03.2017 20:00:18

'Türk milletini sevindirmeye devam edeceğiz'

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin:'Türk gençliğinin tekvandoya ilgisinin artmasıyla, aralarından çıkacak iyi sporcuların büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz'

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, tekvandoya ilginin gün geçtikçe arttığını ve başarılarının süreceğini söyledi.

Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın açılış seremonisi sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Şahin, organizasyona 750 kadın ve 800 erkek sporcunun katılımıyla rekor kırdıklarını dile getirdi.

Şampiyonada başarılı olacak sporcuların nisan ayında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak organizasyonda Türkiye'yi temsil edeceğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Alanya'daki bu katılıma baktığımızda, Türk gençliğinin tekvandoya ilgisinin artmasıyla, aralarından çıkacak iyi sporcuların büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katkıları, Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'ın destekleriyle Türk gençliğinin tekvando branşında 81 vilayet, 300 ilçeden Alanya'daki şampiyonaya katılımı sağlandı."

Organizasyonda, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gidecek 18, 19 ve 20 yaşlarında gençlerin olduğunu dile getiren Şahin, Türk tekvandosunun 3 olimpiyatta 6 madalya alarak ülkesini en iyi şekilde temsil ettiğini vurguladı.

Şahin, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak Avrupa Tekvando Şampiyonası ve ardından haziran ayında gerçekleşecek Dünya Tekvando Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Elde edeceğimiz başarılarla Türk milletini sevindirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Başarıların devamının geleceğini kaydeden Şahin, "Ülkemize yapılan yanlış algı operasyonlarına rağmen ev sahipliğini üstlendiğimiz organizasyonlara bin 500'ün üzerinde sporcu geldi. Bu şekilde, yanlış algı operasyonlarına karşı en güzel cevabı verdik. Ülkemizin ne kadar güvenli olduğunu gösterdik. Bu tür çalışmalara da devam edeceğiz." diye konuştu.