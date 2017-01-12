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Türk Kızılayı’na İBB’den destek
12.01.2017 22:44:44

Türk Kızılayı’na İBB’den destek

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyası ve faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı Toplantısı'nın 4. Birleşimi, Meclis 2. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane Belediye Sarayı'nda gerçekleştirildi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, meclis üyelerine Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyası ve faaliyetleriyle ilgili bilgi veren bir konuşma yaptı.

Kızılay'ın 149 yıllık tarihinde uluslararası alanda deprem, göç, afet ve savaş dönemlerinde yaptığı çalışmaları aktaran Kerem Kınık, o yıllardan bu yana Türk Kızılayı'nın yurt içi ve yurt dışında çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Suriye'ye yapılan yardım çalışmalara değinen Kınık, Türkiye'nin 3 milyon sığınmacıya 6 yıldır ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, Suriye'ye bugüne kadar 33 bin insani yardım tırı gönderdiklerini, Hükümetin de ayrıca yaptığı çalışmalar olduğunu söyledi. Türk Kızılayı'nın 2017 bütçesini yüzde 70 artışla bütçesinin 3 milyar 300 milyon liraya çıktığını dile getiren Kınık, kan bağışı kampanyasıyla ilgili de şu bilgileri verdi;

“Hepinizin bir hastası olmuştur ve kana ihtiyaç duymuştur. 2005 yılında 300 bin ünite olan kan bağışı varken, bugün 2.5 milyon ünite kan güvenli bir şekilde toplanabiliyor. Bu ağır kış şartları olduğu dönemlerde ise kan bağışlarımız azaldı. Kırmızı alarm verdik. Ertesi gün de milletimiz kampanyaya o kadar sahiplendi ki 4 Ocak'ta Kızılay, tarihinin en yüksek kan bağışını aldı. Bir günde 13 bin 241 ünite kan bağışı aldık. Toplumun tüm kesimleri kampanyamıza destek veriyor. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ile Türk Kızlayı'nın köklü ve eskilere dayanan işbirliği imkanları ve geçmişi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tıpkı sivil toplum kuruluşları gibi nerede bir afet ve sıkıntı varsa, o sahalarda yer alıyor. Sizi tebrik ediyorum. Kan bağışı kampanyamıza verdiğiniz destekten dolayı da teşekkür ediyorum.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan da AK Pati Grubu olarak Kızılay'a destek vermek için Saraçhane Belediye Sarayı'nda meclis üyeleri ve personele yönelik kan bağışı kampanyası başlattıklarını belirterek, şöyle konuştu;

Kızılay'ımızın 'Ülkemiz için kan veriyoruz' Kampanyalarını başlatmasından dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi olarak Kızılay'a destek olarak başlattığımız kan bağışı kampanyasına tüm meclis üyesi kardeşlerimize katılım sağlamalarını istiyoruz.”

İBB Belediye Meclisi Üyeleri, toplantının ardından Saraçhane Belediye Sarayı'nın ana binasının girişinde başlatılan kan bağışı kampanyası standını ziyaret etti ve Kızılay'a kan bağışında bulundu.


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Türk Kızılayı’na İBB’den destek
Türk Kızılayı’na İBB’den destek
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyası ve faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.
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