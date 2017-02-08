08.02.2017 17:56:51

Türk Kızılayı Malatya'ya anaokulu yapacak

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi tarafından Malatya'ya anaokulu yaptırılacak.

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Türk Kızılayı İstanbul Şubesi tarafından Malatya'ya anaokulu yaptırılacak.Türk Kızılayı İstanbul Şubesi tarafından Malatya'da yaptırılacak anaokuluna yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılayı arasında bu gün protokol imzalandı.Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesine yapılacak olan 'Türk Kızılayı Anaokulu' projesi için Vali Toprak başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Malatya Kızılay Şube Başkanı Av. Umut Yalçın arasında protokol imzalandı.İmza töreni sırasında konuşan Vali Toprak, "İlimizde 2019 yılına kadar ikili eğitim kuruluşlarının tekli eğitime dönüşmesi hedeflerimize ulaşmak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Bu hedefe ulaşmamıza katkı sağlayan kurum ve kuruluşlarımız ile hayırsever vatandaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün de burada bunun güzel bir örneğini oluşturan ve ilimize bir Anaokulu daha kazandıracak olan Türk Kızılayına ve İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.Kızılay Malatya Şube Başkanı Av. Umut Yalçın ise, "Kızılay olarak hayatın her alanında varlığımızı gösteriyoruz. Topluma faydalı olmanın ilk prensibinin de eğitime yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple İstanbul Kızılay Şube Başkanımız İlhami Yıldırım'ın destekleri ile Malatya'da Türk Kızılayı adına bir anaokulu projesine başlıyoruz. Türk Kızılayı Anaokulunun Malatya'ya hayırlı evlatlar yetiştirmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.