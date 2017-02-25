26.02.2017 12:47:16

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık Yemen'de

-Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık:'Türkiye'ye döner dönmez buraya gıda ve ilaç yardımı yollayacağız. Daha sonra diğer hizmetler için projeler üzerinde çalışacağız'

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Yemen'in tüm illerine acil gıda ve ilaç yardımında bulunacaklarını söyledi.

Yemen'in güneyindeki Aden kentini ziyaret eden Kınık, AA muhabirine, Yemen'in tüm illerindeki insanların savaş sebebiyle acil yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Yemenli yetkililerle yaptıkları görüşmelerde insani ihtiyaçlar hakkında bilgi aldıklarını ifade eden Kınık, "Türkiye'ye döner dönmez buraya gıda ve ilaç yardımı yollayacağız. Daha sonra diğer hizmetler için projeler üzerinde çalışacağız." dedi.

Öte yandan Kınık ile bir araya gelen Aden Toplum Sağlığı Müdürü Abdunnasır el-Vali, "Türk Kızılayı Genel Başkanı ile sağlık alanı başta olmak üzere bölgedeki sorunları masaya yatırdık." diye konuştu.

Aden'deki hastanelerin ülkedeki durumdan çok fazla etkilendiğini ve birçok alanda sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Vali, "Tüm laboratuvarlardaki çalışmalar neredeyse durmuş vaziyette. Ayrıca diyaliz bölümünde büyük eksiklerimiz var ve Türk Kızılayı'ndaki kardeşlerimizden bu konuda yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cuma akşamı Aden'e ulaşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, bölgedeki temaslarında Başbakan Ahmed bin Dağr, Yerel Yönetimler Bakanı Abdurrakib Fetih ve Sağlık Bakanı Yardımcısı Ali el-Velidi ile de görüştü.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü William Spindler, bu ay Cenevre'de yaptığı açıklamada, Yemen'de, savaş başlangıcından bu yana yaklaşık 7 bin 100 kişinin öldüğünü, 44 bin kişinin yaralandığını, 2 milyon kişinin yerinden edildiğini ve ülkede neredeyse 19 milyon kişinin de insani yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ise 21 milyon nüfusa sahip Yemen'de insanların yüzde 80'i insani yardıma muhtaç durumda.



