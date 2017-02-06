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Türk kirazı ve üzümü Almanya'dan Avrupa'ya açılacak
06.02.2017 12:06:15

Türk kirazı ve üzümü Almanya'dan Avrupa'ya açılacak

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen URGE projesine katılan 13 firma, 8-10 Şubat 2017 tarihlerinde Berlin'de gerçekleştirilecek olan ve sektörün en önemli uluslararası etkinlikleri arasında olan Fruit Logistica Fuarına katılarak Avrupa pazarındaki konumlarını güçlendirmeye çalışacak.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen URGE projesine katılan 13 firma, 8-10 Şubat 2017 tarihlerinde Berlin'de gerçekleştirilecek olan ve sektörün en önemli uluslararası etkinlikleri arasında olan Fruit Logistica Fuarına katılarak Avrupa pazarındaki konumlarını güçlendirmeye çalışacak.

Almanya'nın sofralık üzüm ihracatında Rusya'dan sonra en büyük ikinci pazarları konumunda olduğuna işaret eden Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, Rusya ve Almanya'yı ise Beyaz Rusya, Polonya, Avusturya, Hollanda, Litvanya ve İngiltere'nin takip ettiğini kaydetti. Türkiye'nin sofralık kiraz ihracatında Almanya'nın tek başına yüzde 50'lik pay aldığını anlatan Seyyar, "Ardından sırasıyla, Hollanda, Norveç, İsveç, İngiltere, İtalya, Belçika ve Danimarka ihracat yapılan ilk on ülke içerisinde yer alıyor. Almanya, URGE projemiz kapsamındaki iki üründe de önemli ihraç pazarımız. Almanya'da 3 milyonun üzerinde Türk yaşıyor. Türk ürünlerinin bilinirliği üst seviyede. Almanya'ya ihracatımızı daha da arttırabilecek noktadayız. Bu fuara tüm Avrupa'dan alıcılar geliyor. Avrupa bölgesinin yüksek satın alma kapasitesi, coğrafi yakınlık ve Türk ürünlerine ilişkin mevcut farkındalık gibi özelliklerden dolayı Fruit Logistica Fuarına katılım çok önemli. Bize yeni fırsatlar doğuracak" şeklinde konuştu.

URGE projesi kapsamında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin bir yol haritasına bağlı olduğunu, her bir faaliyetin birbirini tamamladığına dikkati çeken Seyyar düşüncelerini şöyle anlattı:

"Fuar kapsamında bir yandan, sektörün gücünün ve kapasitesinin iyi bir şekilde gösterilmesi sağlanırken, bir yandan da gelecek döneme ilişkin çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, Aralık 2016'da ziyaret edilen Şili'de ülke ihracatçıları ile işbirliği için oluşturulan zeminin daha da güçlendirilmesi için Şili İhracatçı Birlikleri Başkanı ile Almanya'da tekrar bir araya geleceğiz."

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