04.02.2017 15:44:39

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Akif Özdemir:

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Akif Özdemir, Türk toplumunun kanserin önlenmesine katkı sağlamanın bir görev olduğunu söyledi.Türk Kanser Araştırma ve Savaş Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Akif Özdemir, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi ve bilgiler verdi. Şube binasında düzenlenen toplantıda konuşan Özdemir, "Her yıl 4 Şubat'ta gerçekleştirilen Dünya Kanser Günü tüm dünyayı küresel kanser salgınına karşı mücadelede bir araya getiren tekil bir girişimdir. Dünya Kanser Günü, kansere ilişkin bilinç ve eğitimi arttırmak, hükümetlere ve dünyadaki bireylere hastalığa karşı harekete geçmek için baskı uygulayarak her yıl milyonlarca önlenebilir ölüm sayısını azaltmayı amaçlıyor" dedi.Kanserlerin önemli bir kısmının önlenilebilir olduğunu kaydeden Özdemir, "Tütün kullanımı ve ağır alkol tüketimini neden olduğu kanserlerin hepsi tamamen önlenebilir. Amerikan Kanser Cemiyeti Epidemiyologları tarafından yapılan yakın tarihli bir çalışmaya göre ABD'de 2016 yılında 595 bin 690 kanserli ölümün yaklaşık 188 bin 800'ünün sigara nedeniyle meydana geldiği tahmin edilmiştir. İlaveten, Dünya Kanser Araştırma Fonu, ABD'de tanı alan kanserlilerin yaklaşık yüzde 20'sinin şişmanlık, fiziki hareketsizlik, fazla alkol tüketimi ve yetersiz beslenme ile ilişkili ve dolayısıyla da önlenebilir olduğunu belirlemiştir" diye konuştu.Başkan Özdemir, konuşmasını şöyle tamamladı:"Ülkemizde her yıl 180 bin civarında kişide kanser oluşmakta ve bunların yarısından fazlasının kaybedildiği göz önüne alındığında bu hastalağın tanı ve tedavisiyle ilgili ekipman ve ilaçların maddi külfeti yanında manevi zararları vardır. Türk toplumu olarak kanserin önlenmesiyle ilgili tedbirlerde hassasiyet milli bir görev olarak düşünülmelidir."