18.02.2017 12:05:40

Türk jetleri Kuzey Irak'ta PKK'yı vurdu

Kuzey Irak'ın Kandil, Zap ve Metina bölgelerine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenledi

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Kuzey Irak'ın Kandil, Zap ve Metina bölgelerine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenledi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 17 Şubat 2017 tarihinde 20.00-20.23 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil, Zap ve Metina bölgelerine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Bölgede tespit edilen 12 hedef (teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınak) ateş altına alınarak imha edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndüğü bildirildi.