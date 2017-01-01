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Hakan Ertürk: 'Takımımızı yürekten kutluyorum'
Erzurum EYOF 2017 görkemli törenle başladı
Hakan Ertürk: Takımımızı yürekten kutluyorum
Türkiye ve Bahreyn arasında 4 anlaşma imzalandı
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol
Alkollü sürücü refüje çıktı: 2 yaralı
Ahmet Aydın'dan yatırımcıya büyük müjde
Yangında kuşlar tahliye edildi
Suriyeli bebek ve anneyi fareler kemirdi
Bakan Arslan ile Elvan cazibe merkezi programına katıldı
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Türk jetleri IŞİD tünellerini vurdu
Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, IŞİD tarafından etkin bir şekilde kullanılan taşıma tünellerini vurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn’de
Temaslarda bulunmak üzere Bahreyn’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile görüştü.
Türk jetleri IŞİD tünellerini vurdu
Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, IŞİD tarafından etkin bir şekilde kullanılan taşıma tünellerini vurdu.
Efsane otomobil 46 yaşında
Türkiye’de yabancı lisansla üretilen ilk otomobil olan Murat 124 ya da yaygın ismiyle ’Hacı Murat’, bugün 46. yaş gününü kutluyor.
İstanbul’da kar yağışı etkisini gösterdi
İstanbul’da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Şişli’de kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar koşar adımlarla ilerlerken, bazıları da şemsiye ile korunmaya çalıştı.
Sadr destekçileri sokağa çıktı
Irak'ta Şii dini lider Sadr destekçileri, Eylül ayında düzenlenecek olan yerel seçimlerde görev alacak olan komisyon üyelerinin değiştirilmesi talebiyle Bağdat'ta yoğun katılımlı protestolar düzenliyor. Protestolar sırasında polis biber gazı kullanırken, Bağdat yönetiminden bir polisin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu aktarılıyor.
Kadıköy'de faciadan dönüldü
Kadıköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait vinç ağırlığa dayanamayarak devrildi. Vincin otoyol yerine yol kenarına devrilmesi faciayı önlerken, yayalar ise çıkan gürültüyle büyük panik yaşadı.
Haftanın Notları
Yeryüzünün farklı bölge ve coğrafyalarında neler yaşandı ve hangi olaylar öne çıktı? Sizin için derledik...
Kadın polis saldırganı böyle vurdu
Çin'de bir hastanede doktoru rehin alan kişiyi kadın polis böyle vurdu.
Motosiklet kazası kamerada
Güngören'de park ettiği yerden çıkan araç sürücüsü aynalara bakmayınca motosiklete çarptı. Çarpma anı ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı.
Dev projede tüneller birleşti
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda tüneller birleşti
Deprem paniği kamerada
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi yakınlarında saat 11.55’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Yukarıköy’de paniğe neden oldu. Depremde hasarlı evlerden bazıları yine hasar gördü.
İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu
İstanbul'da 26 bin litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyon kameraya yansıdı.
Sisten göz gözü görmüyor
Diyarbakır’da, sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar gözlerine inanamadı. Yoğun sisin kapladığı kentte göz gözü görmezken, zor anlar yaşayan araç sürücüleri, farlarını yakarak güçlükle ilerledi.
Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu
ABD'de Kontrolden çıkan araç buzlanma nedeniyle şarampole uçtu.
Tel Aviv'de saldırı: 5 yaralı
İsrail'de bir markete düzenlenen saldırıda 5 kişi yaralandı. Olay başkent Tel Aviv'in Petah Tikva bölgesindeki bir açık hava pazarında meydana geldi.
Şehit üsteğmenin birliğinden anlamlı video
El Bab'da sürdürülen operasyonda şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun birliğindeki askerler tarafından, şehit üsteğmen için hazırlanan video izleyenleri duygulandırdı.
Sosyal medya Yazıcıoğlu'nun bu görüntülerini konuşuyor
Sosyal medyada ayınlanan görüntülerde merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun makam aracı otoyolun kenarında kendisini bekleyen kalabalığın yanında duruyor. Yazıcoğlu'nun koruması aşağı inmesi için aracın kapısını açıyor. O anda Merhum Yazıcıoğlu'nun namaz kıldığını gören koruma kapıyı kapatarak çevredekilere el işaretiyle Muhsin Yazıcıoğlu'nun namaz kıldığını söylüyor. Yazıcıoğlu namazını kıldıktan sonra araçtan çıkarak bekleyen kalabalıkla teker teker tokalaşıyor.
Astronot ve kozmonotların zorlu eğitimleri
NASA astronotu Andrew Fuestel, Kozmonotlar Sergei Prokopyev ve Oleg Artemyev ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki görevleri öncesinde 3 günlük yoğun kış eğitiminden geçiyor.
Taksim'de cami inşası çalışmaları başladı
Taksim Meydanı için İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan cami projesine ilişkin çalışmalar hız kazandı. Caminin yapılacağı alanda şantiye kurulumuna bu sabah başlandı.
Muş'ta kar kalınlığı 5 metreyi geçti
Muş'un Hasköy ilçesiyle Bitlis'in Mutki ilçesini birbirine bağlayan güvenlik yolunda, 5 metreyi bulan karda çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Camide telefon hırsızlığı kamerada
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, bir camide yaşanan telefon hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.
Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı! Suçlu hissediyorum
Kenan Işık'ın tedavisinin sürdüğünü anımsatan Erdoğan, 'Halen tedavisi devam eden Kenan Işık kardeşimiz ülkemizin, tiyatro alanında yetiştirdiği dünya çapındaki isimlerden biri. Ziyaret edemediğimden dolayı kendimi suçlu hissediyorum' dedi.
El Bab’da çatışmalar şiddetlendi
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle El Bab şehir merkezine ilerleyen Özgür Suriye Ordusu ile IŞİD arasındaki çatışmalar şiddetlendi.
Havadan görüntülerle dekovil hattı
Haliç ile Kemerburgaz’ı raylarla birbirine bağlayacak dekovil hattı projesi, Kağıthane Cendere Caddesi boyunca ilerleyip Kemerburgaza ulaşacak. Bu güzergahta yerleşim yerleri arasından ilerleyen proje, daha sonra Belgrat Ormanları içinden geçecek.
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