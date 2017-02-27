27.02.2017 17:45:37

Türk-İş Genel Başkanı Atalay Brüksel'de

Atalay, Brüksel'deki uluslararası sendika konfederasyonlarına FETÖ darbe girişimini ve DEAŞ terör örgütünü anlattı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Brüksel'de uluslararası sendika konfederasyonlarına Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini ve DEAŞ terör örgütünü anlattı.

Atalay, Brüksel temasları çerçevesinde Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekreteri Luca Visentini ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Türkiye'de çalışma hayatını ilgilendiren konuları ve FETÖ darbe girişimini anlatmak üzere Brüksel'de uzun görüşmeler yaptığını dile getiren Atalay, "Bu görüşmelerde 15 Temmuz'dan sonra işçi hareketinin yaşadıklarını anlattık. İngilizce ve Türkçe görsel ağırlıklı hazırladığımız 15 Temmuz Demokrasinin Zaferi 'Emek' adlı kitabımızı takdim ettik." diye konuştu.

- "Bedeli işçi, işsiz, dar ve sabit gelirli kesimler ödüyor"



Atalay, gündeminde ilk sırada işçilerin yaşadığı sıkıntılar olduğuna dikkati çekerek, "15 Temmuz'un, terörün ve darbe girişiminin olduğu yerde bedeli işçi ödüyor, işsiz ödüyor, dar ve sabit gelirli kesimler ödüyor. İşçilerin sıkıntıları var. Türkiye'de iş kazaları oluyor. Her gün 3-4 şehidin olduğu bir ülkede 2-3 tane iş kazasını kimse konuşmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptığı görüşmelerde Türkiye'de yaşananları detaylı olarak anlattığını belirten Atalay, "Burada (Avrupa) Türkiye'de masumlar tutuklanıyor gibi bir algı var. Durumun böyle olmadığını anlattım." dedi.

- Temsilciler Türkiye'ye davet edildi

Atalay, konfederasyon temsilcilerine olanları yerinde anlatmak ve yetkililerle görüşmek üzere Türkiye'ye davet ettiğini, ziyaretin nisan ayı sonuna doğru gerçekleşeceğini ifade etti.

Avrupa'da Türkiye'de yaşananlar hakkında çok yanlış bir algı olduğunu vurgulayan Atalay, "Türkiye'de yaşananlar başka, anlatılanlar başka. Bunları anlamak için orada yaşamak lazım. Yerinde gelip görmek lazım." diye konuştu.

- "DEAŞ ile en büyük mücadeleyi yapan Türkiye"



Atalay, görüşmelerinde Türkiye'de yaşanan terör saldırılarını da anlattığını belirterek, "Benim ülkemde bir ayda 200 kişi öldü. Terör saldırısı oldu. DEAŞ'ı anlattık. DEAŞ ile en büyük mücadeleyi yapan Türkiye'nin 70'in üzerinde şehidi var." ifadesini kullandı.

Öncelikli konularının işçi, işsiz, kadınlar ve yaşlıların sıkıntılarını çözmek olduğunu vurgulayan Atalay, ekim ayında İstanbul'da Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) Avrupa Bölge Konferansı'nın önemli bir toplantısının yapılacağını ifade etti.

Türkiye'deki bazı kesimlerin bu toplantının Türkiye'de yapılmasına karşı olduğunu söyleyen Atalay, "Bu, o zaman teröre destek çıkmak, terör örgütlerine destek çıkmaktır. Belçika ne kadar güvenliyse Almanya ne kadar güvenliyse Türkiye bir o kadar güvenli bir ülkedir." diye konuştu.

Atalay, Türkiye ile ilgili yorum yaparken tarafların tamamının dinlenmesi gerektiğini söyleyerek, "Gelin orada (Türkiye'de) görün, orada bir iki gün yaşayın. Muhataplarınızla konuşun dedik. 15 Temmuz'un bedelini biz ödüyoruz. Dar ve sabit gelirliler, çalışanlar ödüyor. Güvenlik güçleri canlarıyla ödüyor." ifadesini kullandı.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ın görüştüğü ITUC'un toplam 181 milyon üyesiyle dünyanın en büyük işçi sendikaları konfederasyonu durumunda bulunuyor. ETUC'da Avrupa ülkelerinden 45 milyon üyeyi temsil ediyor.