28.01.2017 14:20:27

Türk iş adamları Türk-Mısır Forumu için Mısır'a gidecek

Türk iş adamlarından oluşan heyet, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığında Türk-Mısır İş Formuna katılmak üzere Mısır'a gidecek.

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Türk iş adamlarından oluşan heyet, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığında Türk-Mısır İş Formuna katılmak üzere Mısır'a gidecek.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, iş adamlarıyla birlikte gelecek hafta Mısır'a gidecek. Mısır Ticaret Odaları Başkanı Ahmet EL Vekil'in Mısır'da yatırımı geliştirmek üzere Türk iş adamlarına yaptığı davet üzerine gerçekleşecek ziyarette Türk heyeti Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı karşılayacak.Türkiye'nin Mısır elçiliğinden yapılan açıklamada, Türk iş adamları heyetinin mühendislik, kimya, tekstil, gıda ve enerji, ziraat ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren büyük iş adamlarından oluştuğu, bunlara ilaveten Mısır'da yatırımları olan Türk iş adamlarının da heyette yer alacağı belirtildi. İş adamlarının Mısır Ticaret Odalar Birliği tarafından düzenlenecek Türk-Mısır Ortak Forumuna katılacağı bildirildi.Türkiye'nin Mısır'da 5 milyar dolarlık yatırım ile 50 bin kişiye istihdam sağladığı, iki ülke arasındaki ticaret hacminin ise 3 milyar dolar civarında olduğu kaydedildi.