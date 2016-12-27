27.12.2016 13:08:09

Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Türk-İş'e göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,432 liraya yükseldi.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu açlık ve yoksulluk verilerini açıkladı.

Türk İş'e göre; dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,432 liraya, yoksulluk sınırı da 4 bin 665 liraya yükseldi.

Türk-İş'ten yapılan açıklamada, "Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1,432 lira, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4 bin 665 lira oldu. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 1,762 lira olarak gerçekleşti" denildi.

Türk-İş verilerine göre, geçen yıl Aralık ayında açlık sınırı 1,385 lira, yoksulluk sınırı 4,512 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 1,416 lira, yoksulluk sınırı 4,615 lira seviyesindeydi.

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