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Türk ihraç ürünlerinden memnuniyet artıyor
19.07.2017 15:58:44

Türk ihraç ürünlerinden memnuniyet artıyor

26 ülkede gerçekleştirilen Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması'nın sonuçlarına göre, Türk ihraç ürünlerinden memnuniyet oranı yüzde 62, Türkiye'nin imajını olumlu bulanların oranı ise yüzde 60 çıktı.

6 temel sektör grubunda en fazla ihracat yapılan 26 ülkede toplam 2 bin 520 firmanın satın almadan sorumlu yöneticisiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Üç ana eksende gerçekleşen araştırmada Türk İhraç Ürünleri Algısı'nın yanı sıra Türkiye Genel Algısı ve Turkey Discover the Potential Kampanya Bilinirlik ve Etkinlik Algısı da ölçüldü.

"TÜRKİYE'NİN İMAJINI OLUMLU BULANLARIN ORANI YÜZDE 60"

Türk ihraç ürünlerinden genel memnuniyet derecesi yüzde 62 düzeyinde gerçekleşirken, Türk ihraç ürünlerinden memnun olmadığını belirten firmaların oranı ise yüzde 28 oldu. Memnuniyet derecesi en yüksek ülkeler yüzde 85 ile İngiltere, yüzde 77 ile Fransa ve yüzde 74 ile Azerbaycan iken, AB genelinde memnun olma oranı yüzde 65 oldu. Türk ihraç ürünlerini tercih edeceklerini belirtenlerin oranı yüzde 55 iken, AB genelinde Türk ihraç ürünlerini tercih etme oranı yüzde 52 oldu. Halihazırda Türk ihraç ürünlerini tercih etmeyen ancak uygun koşullar olursa Türk ihraç ürünlerini tercih edeceğini belirten firmaların oranı da yüzde 37 ile olarak belirlendi. Türkiye markasının şirket itibarını olumlu etkileyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 44 iken, ne olumlu ne olumsuz etkiler diyenlerin oranı yüzde 49 olarak gerçekleşti. Olumsuz etkileyeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 3'te kaldı. Türkiye Markasının şirket itibarına etkisinin en olumlu algılandığı ülkeler, İran; Mısır, Polonya, Suudi Arabistan ve Türkmenistan oldu. Türkiye Markasının şirket itibarına etkisinin en olumsuz algılandığı ülkeler ise İngiltere; Kanada ve Fransa oldu. Türkiye'nin imajını genel olarak olumlu bulanların oranı yüzde 60 düzeyinde gerçekleşti. AB genelinde Türkiye genel imajı hakkında olumlu düşünme oranı ise yüzde 65 ile genel ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Sektörler itibariyle Türkiye genel imajının en yüksek olduğu 2 sektör grubumuz; kimyevi maddeler ve tekstil, hazırgiyim, halı, deri oldu.

Sektörler itibariyle Türkiye genel imajının en yüksek olduğu ülkeler; Almanya, İspanya, Japonya, Romanya ve Türkmenistan oldu. En düşük ülkelerde ise İngiltere ve Kanada ön plana çıkıyor. Yurtdışından ithal ettiği ürünlerde, ürünün ülke menşei (üzerindeki Made in ifadesi) önemini sorulduğunda katılımcıların yüzde 41'i ülke menşeinin kendileri için önemli olduğunu belirtti. Yüzde 30'luk kitle ise ülke menşeinin kendileri için önemli olmadığını söyledi. Ülke menşeinin firma için en önemli algılandığı ülkeler, İtalya; Cezayir, Mısır ve Türkmenistan oldu. Ülke menşeinin firma için en önemsiz algılandığı ülkeler, Güney Afrika; Rusya ve İspanya oldu. Sektörler itibariyle ülke menşeinin firma için öneminin en yüksek olduğu 2 sektör grubumuz; tekstil, hazırgiyim, halı, deri ve metal cam seramik orman oldu. Yurtdışından ithal ettiği ürünlerde, ürünün ülke menşei önemini sorulduğunda katılımcıların yüzde 42'si ülke menşeinin müşteri için önemli olduğunu belirtti. Yüzde 29'luk kitle ise ülke menşeinin müşterileri için önemsiz olduğunu söyledi.

TURKEY: DİSCOVER THE POTENTİAL LOGO VE SLOGANI BİLENLERİN ORANI YÜZDE 41

Turkey: Discover the Potential logo ve sloganı bilenlerin oranı yüzde 41 olarak gerçekleşti. Sektörler itibariyle ülke menşeinin firma için öneminin en yüksek olduğu 2 sektör grubumuz; tekstil, hazırgiyim, halı, deri ve metal cam seramik orman oldu. Logo/Slogan bilinirlik oranının en yüksek olduğu ülkeler İtalya; Mısır ve Rusya, en düşük olduğu ülkeler ise Avustralya, Güney Afrika ve Belçika oldu. Logo/Slogan ile ilgili beğeni düzeyi genelde yüzde 43 oranında iken beğeni düzeyi en yüksek olan ülkeler; İtalya, Cezayir ve Fransa oldu. Beğeni düzeyi en düşük olan ülkeler; Güney Afrika, İsrail ve Avustralya olarak gerçekleşti. Logo/slogan hakkındaki 'ilgi çekici, akılda kalıcı, yenilikçi, özgün, anlaşılması kolay, işbirliği imkanına açık' gibi ifadelere katılımda en yüksek değeri alan ülkelerin İngiltere, Cezayir, Almanya ve Suudi Arabistan olduğu görüldü.


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