11.02.2017 13:13:08

Türk Hava Yolları Eskişehir Müdürü Süleyman Arslan:

Türk Hava Yolları (THY) Eskişehir temsilcileri Süleyman Arslan ve Mehmet Özdemir, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Ali Engiz ve yeni dönem yöneticilere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Türk Hava Yolları (THY) Eskişehir temsilcileri Süleyman Arslan ve Mehmet Özdemir, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Ali Engiz ve yeni dönem yöneticilere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Türk Hava Yolları Eskişehir temsilcisi Süleyman Arslan, THY'nın dünyada güvenilir 3'üncü havayolu şirketi olduğunu ve Eskişehir'den de tur firmalarının Suudi Arabistan'a uçaklarının kalktığını dile getirdi.Eskişehir'den tarifeli uçakların kalkması konusunda fikir alışverişinde de bulunulan ziyarette Başkan Engiz, derneğin yaptığı faaliyetler hakkında bilgiler verdi.TÜMSİAD Eskişehir Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Gökçe ve Oğuzhan Çelik'de ziyarette hazır bulunduğu ziyaret sonunda TÜMSİAD Eskişehir Şube Başkanı Engiz, Süleyman Arslan'a ayetli levha hediye ederken, Arslan da ziyaret anısına Başkan Engiz'e THY'nin maket uçağını takdim etti.