15.02.2017 13:02:49

Türk gençleri BM kürsüsünde

ABD'nin New York kentinde yapılan BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) toplantısında İBB ve TBB Gençlik Meclisi rüzgârı esti

29 Ocak-4 Şubat 2017 tarihleri arasında Newyork'ta yapılan BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Toplantısına katılan İBB ve TBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş 4 günlük yoğun programda ikili bir çok görüşme gerçekleştirdi.

DEMOKRASİ DAHA SAĞLIKLI İŞLEYECEK

Temaslarının ilk bölümünde uluslararası alanda tanınmış genç köşe yazarlarıyla buluşan Ağırbaş, Türkiye'nin istikrarlı, güven veren, huzurlu bir demokrasi ülkesi olduğunu, ancak bunun uluslararası basın tarafından göz ardı edildiğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle birlikte Türkiye'de demokrasinin daha sağlıklı işleyeceğini ifade etti.

GENÇLİKTE İSTANBUL MODEL OLUYOR

Ağırbaş, temaslarının ikinci bölümünde uluslararası legal gençlik örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Muhataplarına Türkiye'deki gençlik çalışmaları ve Gençlikte İstanbul Modeli hakkında detaylı bilgi aktaran Ağırbaş, ayrıca İBB Gençlik Meclisi'nin son 2,5 yıl içerisinde gerçekleştirdiği uluslararası gençlik çalışmalarına da dikkat çekti ve dünyanın birçok ülkesinde Gençlikte İstanbul Modeli'ni örnek alan çalışmalar yapıldığını vurguladı.





SURİYE SORUNU BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ

Temaslarının üçüncü bölümünde BM'nin insani yardımlardan sorumlu yetkilileriyle görüşen Samed Ağırbaş, 2016 yılının Mayıs ayında İstanbul'da yapılan Dünya İnsani Zirvesi'nde imzalanan 'Gençlik İçin İnsani Eylem Taahhüdü'nün önemine dikkat çekti. Dünya genelindeki 60 milyon mültecinin sorunlarına çözüm üretilemediği takdirde şehirlerde büyük sıkıntıların yaşanacağını ifade eden Ağırbaş, görüşmeleri sırasında Suriye'de yaşanan insani krizin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

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