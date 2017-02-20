20.02.2017 17:17:18

Türk gelenek ve görenekleri Nazilli'de yaşatıldı

Nazilli Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Nazilli 8. Deve Güreşleri Festivali kalabalık ve coşku dolu bir şekilde yapıldı.

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Nazilli Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Nazilli 8. Deve Güreşleri Festivali kalabalık ve coşku dolu bir şekilde yapıldı.Nazilli Belediyesi tarafından 8.'si yapılan Geleneksel Deve Güreşleri Festivalinde, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 160 pehlivan deve güreşti. Sümer Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) girişindeki alanda düzenlenen ve Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın ev sahipliği yaptığı güreşleri izlemeye AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Garnizon Komutanı Üsteğmen Samet Demet, AK Parti ilçe başkanı Ramazan Satılmış, MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP Nazilli İlçe Başkanı Adnan Dönmez ile Yönetim Kurulu üyeleri, Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, Eldivan Belediye Başkanı Nusrettin Gökçer, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Kent Konseyi ve Sivil Toplum Kuruluşu örgütlerinin Başkanları ile üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyük ilgi gösterilen Deve güreşi festivalini 6-7 bin civarında vatandaşın izlemesinin yanında bir çok özel televizyon ve yayın kuruluşu tarafından da canlı yayın yapıldı. .İlk kez deve güreşi izleme fırsatı bulduğunu ifade eden Nazilli'nin yeni Kaymakamı İbrahim Küçük, "Güzel bir ambiyans var. Bu ortamın sağlanmasında emeği geçen Belediye Başkanımız Haluk Alıcık'a teşekkür ederim. Burada gördüğüm dostluk ve birlik beraberlik içinde vatandaşlarımız bir arada güreşleri seyrediyorlar. Bu birlikteliklerimizin devamı için bu tür organizasyonların devam etmesinin büyük yararı olduğunu düşünüyorum. Elde edilecek gelirin üniversite öğrencilerimize burs olarak verilmesi çok güzel ve önemli. Birlik ve beraberlik içerisinde burada Türk örf ve adetlerinin Yörük geleneklerinin yaşatılması da ayrı bir anlamlı" dedi.Zaman zaman İzleyicilerin tek yürek olup Türkiyem şarkısı eşliğinde ellerinde Türk Bayraklarını sallayarak izledikleri Deve Güreşi Festivalinde Türk-Yörük gelenek, görenek, örf ve adetlerini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, birlik beraberlik mesajı veren Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık; "Ege bölgesinin en büyük deve güreşi olma özelliği gösteren Nazilli Deve Güreşi festivaline toplam 160 deve katıldı. Bu senede üniversite öğrencilerine burs için deve güreşlerini yapıyoruz. İnşallah ileriki yıllarda buraya deve güreşi sahası yapacağız. Saha yaptığımız zaman burası Selçuk'u da geçeceğine inanıyorum. Buradaki amacımız Türk örf, adet ve geleneklerini yaşatmaktır. Baktığımızda herkes birlik beraberlik içinde kaynaşmış güreşleri seyrediyor, eğleniyor buda bizi mutlu ediyor. Ben her zaman şunu söylüyorum, bu memleketin ana unsurunu oluşturan bizler, Ertuğrul Gazi Osman Gazi Yörüktü Osmanlı Devletini kurdu. Mustafa Kemal Atatürk Yörüktü Türkiye Devletini kurdu, bize emanet etti. Allah'a şükür bu birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece Türkiye Cumhuriyeti Devletini kimse bozamaz, bölemez, parçalayamaz. Türkiye bir ağacın gövdesidir. Dallarında Yörükler var, Kürtler var, Aleviler var. Ağacın gövdesine zarar gelmezse, gövde sağlam kalırsa dallarına da hiçbir şey olmaz. Türk milleti var olduğu sürece gönderde bayrağımız, minarede ezan sesimiz yok olmayacaktır. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.İstiklal Marşının dizelerini okuyarak, Milli birlik ve beraberlik çağrısı yapna AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem; " Malazgirtten bu yana bu vatanı vatan kılma yolunda çok mücadeleler verdik. Bu vatan toprakları kanla yoğruldu. Biz bu günlere gelene dek bu ülke uğruna çok canlar feda ettik. Bu bayrak uğruna çok şehitler verdik, veriyoruz da. Ama kimse bizi yıldıramayacak. Kimselere boyun eğmeyeceğiz. Devlet uğruna, bayrak uğruna şehit olmak en büyük şereftir. Allah inşallah bizlere de nasip eder. Bu vatan mücadelesi devam edecek. Değil mi ki biz Fatih ile İstanbul'u fethettik, biz Ayasofyayı Camiye çevirdik. Bu gün bizim mücadelemizde üzerimizde oynana tüm kirli oyunlara rağmen devam edecek" dedi.8. Nazilli Deve Güreşi Festivalinde bu yıl farklı bir uygulama daha yapıldı. Önceden belirlenen bazı develer kupa güreşlerine katıldı. Kupa güreşleri sonunda kupa almaya hak kazanan Develerin sahiplerine kupaları Ak Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Kaymakam İbrahim Küçük Başsavcı Mehmet Akif Dönertaş ve Belediye Başkanı Haluk tarafından verildi.