22.02.2017 10:18:22

Türk firmasının oyun elemanı tasarımına Almanya'dan ödül

Cemer, Deltoik tırmanma oyun elemanı ile German Design Award 2017' de Dış Mekan Kent Ekipmanları kategorisinde 'En İyi Ürün Tasarımı' ödülünü kazandı.

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Cemer, Deltoik tırmanma oyun elemanı ile German Design Award 2017' de Dış Mekan Kent Ekipmanları kategorisinde 'En İyi Ürün Tasarımı' ödülünü kazandı.Günümüz çocuklarının ihtiyacına cevap verecek yeni tasarımları hayata geçirmeyi hedeflediklerini ve bu amaçla tasarım ve kaliteyi ön planda tutan bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirten Cemer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melek Eroğlu, "Kurulduğumuz günden beri kalite ve tasarım odaklı olarak faaliyet gösteriyoruz. Bu sayede tasarımlarımız ile Dünya'ca ünlü tasarım yarışmalarında ödüller kazanıyoruz. Son olarak 27 farklı kategoriden 1.200 ürünün yarıştığı German Design Award 2017'den aldığımız ödül ile Türkiye'nin ve Cemer'in adını Dünya'ya duyurmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.Sadece konseyin belirlediği ödül almış ve seçkin ürünlerin yarışabildiği German Design Award 2017'de, Cemer A.Ş. Dış mekan eğlence ve spor ürünleri kategorisinde yer alan deltoik oyun grubu tasarımı ile ödüle layık görüldü. Ödül töreni 10 Şubat 2017 tarihinde Frankfurt'ta gerçekleşti.Deltoik tırmanma nedir?Tasarım ödüllü deltoik tırmanma, çocukların el, göz, beyin koordinasyonunu sağlayan ve istenen şekil ve ebatlarda tırmanma elemanı oluşturulabilen modüler bir oyun elemanı.Deltoik tırmanmada, birkaç parça farklı şekillerde bağlanarak, sınırsız sayıda ve istenen yükseklikte farklı tırmanma elemanı oluşturulabiliyor. Kaydırak bağlama aparatıyla tünel veya açık kaydırak bağlanarak, farklı konseptler oluşturulabiliyor.