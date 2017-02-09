09.02.2017 19:26:03

Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Bostan: 'Yoksulluk sınırı 5 bin TL'yi aştı'

Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, 'Ortalama 81,1 TL zam alan memurun harcamaları 192,06 TL arttı. Gerçekleşecek mağduriyetler göz önüne alınarak memur, öğretmen, akademisyen ve emeklilere ek iyileştirme yapılması kaçınılmaz oldu' dedi.

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Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, "Ortalama 81,1 TL zam alan memurun harcamaları 192,06 TL arttı. Gerçekleşecek mağduriyetler göz önüne alınarak memur, öğretmen, akademisyen ve emeklilere ek iyileştirme yapılması kaçınılmaz oldu" dedi.Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2017 yılı Ocak ayı için yüzde 2.46 olarak açıklanan enflasyona ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Enflasyonun memuru mağdur edeceğini belirten Bostan, "Aynı ay içerisindeki TÜİK verilerine dayanarak sendika olarak yaptığımız araştırmada harcamalara gelen zam yüzde 3.98'i buldu. Buna göre, ortalama 81,1 TL zam alan memurun harcamaları 192,06 TL arttı. Böylece memurlar yılın ilk ayı itibariyle yaklaşık 111 TL içeri girmiş oldu. 2017 yılının ilk ayında 111 TL kayba uğrayan ve diğer 5 ayda gerçekleşecek mağduriyetler göz önüne alınarak memur, öğretmen, akademisyen ve emeklilere ek iyileştirme yapılması kaçınılmaz oldu. Sendikamız tarafından TÜİK'den alınan Ocak 2017 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2.451,81 TL olarak hesaplandı. Çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı geçtiğimiz aya göre 79,7 TL arttı. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 5.019,93 lira olarak belirlenmiştir. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre yüzde 3.98 oranında arttığını ortaya koydu. Dört kişilik ailenin zorunlu harcama tutarı geçen aya göre ortalama 192, 06 TL yükseldi. Çalışan tek kişinin açlık sınırı da bir önceki aya göre yüzde 3.70 oranında yükselmiş ve 1.888,65 lira olarak hesaplandı. Açlık sınırındaki bir aylık artış 67,47 TL'yi buldu. Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2017 yılı Ocak ayında 1.925,72 lira olarak tahmin edildi. Yapılan araştırmada 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Ocak 2017 verilerine göre günlük 39,14 TL olduğu belirlenirken, ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 1.174,05 TL oldu. Ocak 2017 itibarı ile ortalama 2.784,96 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 42,16'sını oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 751,67 TL olarak belirlenen kira gideri ise Ocak 2017 ortalama maaşının yüzde 27'sine denk geldi. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 69.16'sını yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalırken, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 30.84'ü kaldı. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Ocak 2017 maaşından geriye yalnızca 858,88 TL kaldı" dedi.Ocak ayında kamu görevlilerine yüzde 3 oranında zam yapıldığını aktaran Bostan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Bu zammın ortalama olarak maaşlara yansıması 81,1 TL oldu. Ancak aynı ay içerisinde harcamalara gelen zam yüzde 3.98'i buldu. Buna göre 81,1 TL zam alan memurun harcamaları 192,06 TL arttı. Böylece memurlar yılın ilk ayı itibariyle yaklaşık 111 TL içeri girmiş oldu. Hâkim ve savcılara ek bir zammın yapılacağı haberleri basına yansırken, bu zammın sadece 16 bin kamu görevlisini kapsayacak olması kamu vicdanında derin yaralar açacaktır. Tüm gerçekler ortadayken ve bu gerçekleri sendikamız resmi rakamlarla gözler önüne sermişken 3,3 milyon kamu görevlisinin feryatlarına kulak tıkamak idarecilere yakışmamaktadır. Yaşanan gerçekler göz önüne alındığında memur, öğretmen akademisyen ve emeklilerin 2017 yılını kurtarabilmek için bir iyileştirme zammı yapılması şart olmuştur."