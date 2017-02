20.02.2017 17:04:19

Türk doktorlar, Kosova'da şifa dağıtıyor

Kosova'da bugün başlayan Kosova-Türkiye Sağlık Haftası kapsamında Türk ve Kosovalı doktorlar 26 Şubat'a kadar çeşitli alanlarda ameliyatlarını gerçekleştirerek hastalara şifa dağıtacak.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Kosova'da bugün başlayan Kosova-Türkiye Sağlık Haftası kapsamında Türk ve Kosovalı doktorlar 26 Şubat'a kadar çeşitli alanlarda ameliyatlarını gerçekleştirerek hastalara şifa dağıtacak.Kosova ve Türkiye Sağlık Bakanlıkları tarafından organize edilen 4'üncü "Kosova -Türkiye Sağlık Haftası" bugün Priştine'de başladı. 4'üncüsü gerçekleştirilen Sağlık Haftası kapsamında Türk uzman doktorları, kardiyoloji, yetişkin ve çocuk kalp cerrahisi, genel cerrahi, anestezi ve yoğun bakım, çocuk cerrahisi, jinekoloji, üroloji, abdominal cerrahi, oftalmoloji ve plastik cerrahi branşlarında yaklaşık 30 kişilik bir ekiple çok sayıda ameliyat gerçekleştirecek. Kosova- Türkiye Sağlık Haftası 26 Şubat tarihine kadar sürecek.Sağlık Haftası'nın başlaması dolayısıyla QKUK'ta düzenlen basın toplantısında, Kosova ile Türkiye arasında sağlık alanında yapılan verimli işbirliğin her geçen gün derinleştiği, işbirliği çerçevesinde Türk doktorlarının Kosovalılara şifa dağıttığı Sağlık Haftası'nın tecrübe teatisi açısından da büyük önem taşıdığına vurgu yapıldı. açılışa kalp, beyin, çocuk cerrahları, kulak-burun, kadın doğum uzmanları ve diğer branşlardaki Türk uzman doktorları katıldı. Açılışta konuşan Kosova Sağlık Bakanı İmmet Rrahmani, Kosova-Türkiye Sağlık Haftası organizasyonunun iki ülke arasında bu kapsamda iki bakanlık arasındaki başarılı işbirliğin devamını teşkil ettiğini belirtti. Bu işbirliğinin Kosovalı hastaların yararına olduğunu dile getiren Bakan Rrahmani, Kosova ile Türkiye arasında sağlık alanındaki işbirliğin sadece tıp açısından değil, Kosova sağlıkçılarının profesyonel eğitimi açısından da büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. İşbirliğin geniş kapsamlı olduğunu hatırlatan Bakan Rrahmani, Türkiye'nin Kosova'daki sağlık yatırımlarına değindi. Kosovalı Bakan, devlet hastanesi bünyesinde Türkiye tarafından tadilatı ve tefrişatı gerçekleştirilecek olan yoğun bakım ünitesinin mevcut sorunları hafifleteceğini belirtti. İşbirliği kapsamında Türkiye'de gruplar halinde yoğun bakım personelinin eğitim gördüğünü kaydeden Sağlık Bakanı İmet Rrahmani, Türkiye ve Priştine Büyükelçiliği'nin desteklerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti."Her yıl 100 Kosovalı hastanın tedavisi Türkiye'de gerçekleştiriliyor"Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç da açılış töreninde yaptığı konuşmada, 4'üncüsü düzenlenen Türkiye-Kosova Sağlık Haftası etkinliğinin iki ülke arasında sağlık alanında dostane ve profesyonel işbirliği zincirine bir halka daha eklendiğini belirtti. Kılıç, Türk ve Kosovalı doktorların bir hafta boyunca gerçekleştirecekleri ortak çalışmalar ve karşılıklı bilgi ve tecrübe değişiminin tüm taraflar için hayırlı olması diledi. Büyükelçi Kılıç, "Türkiye'nin dost Kosova'ya sağlık alanındaki destek ve katkıları devam edecektir. Kosova'nın her alanda olduğu gibi sağlık alanında da çağdaş standartları yakalamış bir ülke olarak kalkınmasını tamamlaması ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması, hepimizin ortak ve samimi temennisidir" dedi. İki ülke arasında sağlık alanında geniş yelpazede bir işbirliği yapıldığını vurgulayan Büyükelçi Kılıç, "İki ülke arasında sağlık alanında işbirliği protokolümüz mevcut ve bu protokol çerçevesinde her yıl 100 Kosovalı hastanın tedavisi Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Kosova'dan, Türkiye'de düzenlenen eğitim ve seminer programlarına katılım devam ediyor" ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Bölümü Genel Müdürü Öner Güner, Türkiye'nin sağlık alanında dost Kosova'ya verdiği destekle birlikte, geçmişteki ortak tarihi ve kültürel birlikteliğin de mevcut olduğunu belirtti. Yapılan son 3 Sağlık Haftası'nda Türk doktorlarının Kosovalı doktorlarla birlikte toplam 228 ameliyat gerçekleştirildiğini ve 936 hastanın muayene edildiğini kaydeden Güner, " Türkiye'nin sağlık alanında kazandığı tecrübe ve birikimler paylaşıldıkça çoğalır ve Kosovalı kardeşlerimizle bu tecrübeleri paylaşmaktan dolayı büyük mutluluk duymaktayız" şeklinde konuştu.Kosova - Türkiye Sağlık Haftası'na 4'üncü kez katılan ve geçmişte başarılı ameliyatlar gerçekleştirdiklerini belirten Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Korhan Erdal, son sağlık haftaları kapsamında hep erişkin hastalarda kalp ameliyatları gerçekleştirdiklerini bu sefer stratejiyi az çok değiştirip çocuk kalp hastalarına ağırlık vereceklerini , bu amaçla 5 çocukta kalp ameliyatı yapacaklarını kaydetti. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Koçer de 4'üncü kez Kosova - Türkiye Sağlık Haftası'na katıldığını belirterek, geçen yıl 60'a yakın ameliyat yaptıklarını hatırlattı. Kosovalı meslektaşlarıyla birlikte, nadir yapılan plastik ve estetik cerrahisi çerçevesinde doğuştan bozukluklar, deri tümörleri gibi ameliyatlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Dr. Koçer, hem öğrettiklerini hem öğrendiklerini belirterek, tecrübe teatisinin önemine değindi.