25.01.2017 23:57:50
Türk derbisi Anadolu Efes'in
Turkish Airlines Euroleague'in 19. haftasında Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka Doğuş'u 93-81 mağlup etti
Turkish Airlines Euroleague'in 19. haftasında Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka Doğuş'u 93-81 mağlup etti.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Milivoje Jovcic xx, Elias Koromilas xx
Anadolu Efes: Cedi Osman xx 4, Paul xxxx 21, Granger xx 9, Brown xxx 12, Dunston xx 14, Honeycutt xx 8, Heurtel xxx 17, Kirk x 3, Thomas xx 5, Can Maxim Mutaf xx
Başantrenör: Velimir Perasovic
Darüşşafaka Doğuş: Clyburn xx 8, Wanamaker xxxx 24, Moerman xx 11, Wilbekin x 1, Zizic xxx 16, Bertans xx 10, Furkan Aldemir x 1, Birkan Batuk xx 10, Mehmet Yağmur x, Anderson x, Harangody x
Başantrenör: David Blatt
1. Periyot: 25-19 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 42-38 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 64-56 (Anadolu Efes lehine)
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