26.02.2017 12:41:48

Türk dağcılar Hocalı şehitlerini unutmadı

Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'ne giden 26 Türk dağcı, Haça Dağı'na zirve tırmanışı yaparak Hocalı şehitlerini andı - Dağcılardan Kancar: -'26 Şubat tarihinde yapılan Hocalı soykırımını anmak için geldik, dağcılık tabiriyle zirve yaptık. Burada pankartımızı açtık ve buradan tüm dünyaya yapılan soykırımı, zulmü haykırdık'

HÜSEYİN YILDIZ - Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'ne giden 26 Türk dağcı, Hocalı şehitlerini anmak amacıyla bölgenin en dik dağlarından biri olarak bilinen Haça Dağı'nın zirvesine tırmanarak Türk bayrağı açtı.

İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992'de Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülen Azeri sivilleri anmak için tırmanış etkinliği düzenledi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden bir araya gelen 26 dağcı, Nahçivan Özerk Cumhuriyetine geçerek, bölgenin en zor tırmanılabilen dağlarından olan Haça Dağı'nın zirvesine çıktı. Dağcılar zirvede Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile "Hocalı Şehitleri'ni saygıyla anıyoruz" yazılı pankartlar açıp şehitleri andı.

Dağcılardan Dönüş Kancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeş ülke olmasından dolayı Hocalı şehitlerini anmak üzere bu programı yaptıklarını söyledi.

Hocalı'da Ermenilerce şehit edilenlerin sadece Azerbaycan'ın değil Türk dünyasının şehitleri olduğunu belirten Kancar, "Türkiye'nin farklı bölgelerinden katılan 26 dağcıyla, 26 Şubat tarihinde yapılan Hocalı soykırımını anmak için geldik, dağcılık tabiriyle zirve yaptık. Burada pankartımızı açtık ve buradan tüm dünyaya yapılan soykırımı, zulmü haykırdık. Hocalı şehitlerini rahmetle anıyoruz, böylesine zulümlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." dedi.

Tırmanışa Adana'dan katılan dağcılardan Deniz Eroğlu da "Dağcı arkadaşlarla zirve tırmanışını yaptık, zirvede Hocalı katliamında Ermenilerin mezalimine uğrayan, çocuk kadın demeden katledilen şehitlerimiz için dualar okuduk." diye konuştu.

- Hocalı şehitlerine ağıt

Tırmanışa katılan Iğdırlı ses sanatçısı Latif Ayyıldız, 1992 yılında bir gazetecinin Karabağlı bir kadınla yaptığı röportajdan esinlenerek yazdığı "Karabağ Ağıtı"nı zirvede seslendirdi.

Zorlu tırmanış sonrası ulaşılan zirvede açılan Türk ve Azeri bayrakları eşliğinde Karabağ ve Hocalı için okunan ağıtla şehitler anıldı.

Yaklaşık 7 saatlik tırmanışla zirveye varan ekip, inişe geçilmesinin ardından 4 saat sonra Haça Dağı'nın eteğindeki Gal köyüne ulaştı.