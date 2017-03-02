02.03.2017 12:29:24

Türk büyükelçiliği: Belgeler sahte !

Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçiliği, Ömürbek Tekebayev'ın avukatının açıkladığı 16 Ocak'ta düşen kargo uçağındaki yükün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Al

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Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçiliği, Ömürbek Tekebayev'ın avukatının açıkladığı 16 Ocak'ta düşen kargo uçağındaki yükün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'e ait olduğuna dair belgelerin sahte olduğunu duyurdu.Kırgızistan'da ana muhalefet lideri Ömürbek Tekebayev'ın avukatı dün, 16 Ocak'ta düşen Türk Kargo uçağındaki yükün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'e ait olduğunu iddia etmişti. Basın toplantısı düzenleyen Tekebayev, Milli İstihbarattan alındığını öne sürdüğü bir belge açıklamıştı. Tekebayev tarafından yapılan bu iddia Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği tarafından yalanlandı. Kırgızistan'ın Türkiye Büyükelçisi Metin Kılıç, Ömürbek Tekebayev'in avukatı tarafından verilen belgenin sahte olduğunu Kırgız Dışişleri Bakanlığı nezdinde dile getirdi.Hong Kong'tan İstanbul'la hareket eden Boeing 747 tip Türk Kargo uşağı 16 Ocak'ta sabah saatlerinde havaalanı yakınların düşmüştü. Olayda 37 Kırgız vatandaşı ve 3 mürettebat hayatını kaybetmişti.Öte yandan, geçtiğimiz günlerde, Ömürbek Tekebayev'in rüşvet ve dolandırıcılık suçundan mahkeme kararı ile 2 ay gözaltında tutulmasına karar verilmişti.(Hakan Doğulu / İHA)