19.07.2017 15:25:43

Türk Büyükelçi, Almanya Dışişleri'ne çağırıldı!

Almanya Dışişleri Sözcüsü, Türkiye Büyükelçisi'nin Büyükada tutuklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in tutuklanan Alman vatandaşının derhal serbest bırakılmasını talep ettiğini belirten Sözcü, Gabriel'in konuya ilişkin istişarelerde bulunmak üzere yaz tatilini yarıda kestiğini de kaydetti.



Sözcü ayrıca, Türkiye tarafından yöneltilen terörizm suçlamasını 'absürd' olarak niteledi.

ALMAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: AB, TÜRKİYE'YE YAPACAĞI YARDIMLARI GÖZDEN GEÇİRECEK

Bu arada Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, AB'nin, Alman vatandaşının tutuklanmasını dikkate alarak Türkiye'ye gelecek dönemde yapılacak yardımları gözden geçireceğini ifade etti.

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