SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Türk Büyükelçi, Almanya Dışişleri'ne çağırıldı!
Türk Büyükelçi, Almanya Dışişleri'ne çağırıldı!
19.07.2017 15:25:43

Türk Büyükelçi, Almanya Dışişleri'ne çağırıldı!

Almanya Dışişleri Sözcüsü, Türkiye Büyükelçisi'nin Büyükada tutuklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in tutuklanan Alman vatandaşının derhal serbest bırakılmasını talep ettiğini belirten Sözcü, Gabriel'in konuya ilişkin istişarelerde bulunmak üzere yaz tatilini yarıda kestiğini de kaydetti.

Sözcü ayrıca, Türkiye tarafından yöneltilen terörizm suçlamasını 'absürd' olarak niteledi.

ALMAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: AB, TÜRKİYE'YE YAPACAĞI YARDIMLARI GÖZDEN GEÇİRECEK

Bu arada Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, AB'nin, Alman vatandaşının tutuklanmasını dikkate alarak Türkiye'ye gelecek dönemde yapılacak yardımları gözden geçireceğini ifade etti.

NELER YAŞANMIŞTI?

692236


    YORUM YAZ
Akciğerlerinizden balgamı temizleyen yöntem
Akciğerlerinizden balgamı temizleyen yöntem
Öksürükten ve akciğerlerinizdeki biriken balgamdan ev yapımı tarifle kurtulabilirsiniz. İşte sizi öksürükten kurtaracak tarifimiz…
19.07.2017 16:07:08
Bahis şebekesine operasyon: 29 gözaltı
Bahis şebekesine operasyon: 29 gözaltı
İnternet üzerinden kumar ve bahis oynatan yurt dışı bağlantılı uluslararası şebekenin Türkiye ayağına düzenlenen operasyonda milyonlarca liralık vurgun ortaya çıkarıldı. Şebekenin lideri özel jetiyle gittiği Sivas'ta yakalanırken, toplam 29 kişi gözaltına alındı.
19.07.2017 16:06:13
Yumurta büyüklüğündeki dolu, taksicinin başını yardı
Yumurta büyüklüğündeki dolu, taksicinin başını yardı
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde dün akşamüzeri aniden bastıran ve yumurta büyüklüğünde yağan dolu, bir vatandaşın başını yardı.
19.07.2017 15:59:13
Türk ihraç ürünlerinden memnuniyet artıyor
Türk ihraç ürünlerinden memnuniyet artıyor
26 ülkede gerçekleştirilen Türk İhraç Ürünleri Algı Araştırması'nın sonuçlarına göre, Türk ihraç ürünlerinden memnuniyet oranı yüzde 62, Türkiye'nin imajını olumlu bulanların oranı ise yüzde 60 çıktı.
19.07.2017 15:58:44
Çavuşoğlu: Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli
Çavuşoğlu: Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yukarı Karabağ'da yaşanan sorunların uluslararası hukuk kuralları, Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini söylerken 'Ermenistan'a bir an önce işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz' dedi.
19.07.2017 15:56:27
Duterte'nin korumalarına saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Duterte'nin korumalarına saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Filipinler Komünist Partisi'nin silahlı kanadına mensup olduğu düşünülen bir grup, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin güvenlik ekibine (PSG) saldırdı. Olayda 5 koruma yaralanırken, 1 paramiliter koruma öldü, 1 paramiliter koruma da yaralandı.
19.07.2017 15:52:22
Burhan Kuzu: Allah'a havale ediyorum!
Burhan Kuzu: Allah'a havale ediyorum!
Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı kabine değişikliğinde yer almayan AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, 'Siyasetin adaleti yok. Allah'a havale ediyorum' dedi.
19.07.2017 15:49:02
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Mısır'da cami mahyasında dansöz oynattılar!
Mısır'da cami mahyasında dansöz oynattılar!
Gülen: Darbe girişimini ulusalcı laik bir kesim yapmış olabilir
Gülen: Darbe girişimini ulusalcı laik bir kesim yapmış olabilir
Fırat Çakıroğlu davasında karar
Fırat Çakıroğlu davasında karar
KPSS davalarında ilk karar
KPSS davalarında ilk karar
FETÖ'nün finansal ayağı kırıldı! 48.5 milyar dolarlık serveti devletin kasasında!
FETÖ'nün finansal ayağı kırıldı! 48.5 milyar dolarlık serveti devletin kasasında!
'Bundan sonra başka süreçler olacak'
'Bundan sonra başka süreçler olacak'
Büyükada tutuklamalarına Almanya ve İsveç'ten tepki geldi
Büyükada tutuklamalarına Almanya ve İsveç'ten tepki geldi
IMF'den Türkiye açıklaması
IMF'den Türkiye açıklaması
Ak Parti'den 'CHP yürüyüşü' anketi
Ak Parti'den 'CHP yürüyüşü' anketi
Beştepe'de sürpriz buluşma!
Beştepe'de sürpriz buluşma!
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne saldıracak olan IŞİD'liler tutuklandı.
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne saldıracak olan IŞİD'liler tutuklandı.
ABD Ürdün'deki toplantıda Muhaliflerden ne istedi?
ABD Ürdün'deki toplantıda Muhaliflerden ne istedi?
SON YORUMLANANLAR
Mısır'da cami mahyasında dansöz oynattılar!
Mısır'da cami mahyasında dansöz oynattılar!
FETÖ'nün finansal ayağı kırıldı! 48.5 milyar dolarlık serveti devletin kasasında!
FETÖ'nün finansal ayağı kırıldı! 48.5 milyar dolarlık serveti devletin kasasında!
Malazgirt'te Kürtlerin rolü neydi?
Malazgirt'te Kürtlerin rolü neydi?
Çin Hindistan'a saldırdı! Yüzlerce asker öldü
Çin Hindistan'a saldırdı! Yüzlerce asker öldü
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Büyükada'da gözaltına alınan aktivistlerden 6'sı tutuklandı
Büyükada'da gözaltına alınan aktivistlerden 6'sı tutuklandı
Rusya'dan S-400 füzeleri için tarih geldi!
Rusya'dan S-400 füzeleri için tarih geldi!
İsrail'e büyük şok! İHA'sı düşürüldü
İsrail'e büyük şok! İHA'sı düşürüldü
Pentagon görevlisi Michael Rubin: Türkiye kan gölüne dönecek
Pentagon görevlisi Michael Rubin: Türkiye kan gölüne dönecek
Rusların tercihi yine Türkiye oldu
Rusların tercihi yine Türkiye oldu
New York Times: ABD, Irak'ı İran'a teslim etti
New York Times: ABD, Irak'ı İran'a teslim etti
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları