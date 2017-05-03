04.05.2017 11:51:00

Türk bayrağı ile uçtu

İnönü Üniversite Havacılık Kulübü Yamaç Paraşüt Okulu Pilotu Emrah Karaşin, 3 Mayıs Türkçülük günü nedeniyle Türk bayrağı ile uçuş gerçekleştirdi

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İnönü Üniversite Havacılık Kulübü Yamaç Paraşüt Okulu Pilotu Emrah Karaşin, 3 Mayıs Türkçülük günü nedeniyle Türk bayrağı ile uçuş gerçekleştirdiBulgurlu Mahallesi'nde bulunan Ziyaret Tepesi'nden paraşütle atlayan Karaşin 3 Mayıs Türkçülük gününü havada Türk bayrağı açarak kutladı. Türk bayrağını göklerde dalgalandıran Karaşin, amacının spora ve Türkçülük gününe dikkat çekmek olduğunu belirtti. Karaşin, "Yamaç paraşütünün herkes tarafından yapılabileceğini gösteriyoruz. Yamaç paraşütü ile bir noktadan başka bir noktaya uçarak gidebilirsiniz, mesafeler kat edebilirsiniz" dedi.Karaçin, yamaç paraşütüne ilgisinin her geçen gün arttığını da belirterek, "Eğitim uçuşları, tandem uçuşları, 2 kişilik pilot eşliğinde uçuşlar yapıyoruz. Eğitim uçuşlarımız yaklaşık olarak 3 hafta sürüyor. Yeni uçmaya gelen biri 3 haftalık bir eğitimden sonra, hiç kimsenin yardımı olmadan uçabilmektedir. Uçuş esnasında telsiz kontrolleri yine bizde oluyor. Yaptığımız bu üç haftalık eğitim sonucun da Türk Hava Kurumu ve uluslararası geçerlilik sertifikası veriyoruz. Eğer tandem uçmak isterlerse, pilot eşliğin de hiçbir eğitim almadan, tandem uçabilirler. Yükseklik korkusu olan 10 tane arkadaşı ücretsiz uçurduk ve bunun hiç yükseklik korkusu ile alakası olmadığını kendileri bize bildirdiler" diye konuştu.