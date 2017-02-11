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11.02.2017 15:51:42
Türk askerleri ve ÖSO, El Bab'ın merkezindeki bazı mahallelere girdi
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El bab'ta terör örgütü DEAŞ'e yönelik mücadelesini sürdüren Türk askerleri destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, merkezdeki bir kaç mahalleye girdi.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El bab'ta terör örgütü DEAŞ'e yönelik mücadelesini sürdüren Türk askerleri destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, merkezdeki bir kaç mahalleye girdi.
Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk askerlerinin destek verdiği ÖSO birlikleri El bab merkezindeki birkaç mahalleyi ele geçirdi.
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HABERLERİ
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