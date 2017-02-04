04.02.2017 17:07:32

Türk askerinin Kardak nöbeti gece gündüz sürüyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ziyaretinin ardından gerginliğin yaşandığı Kardak kayalıkları çevresinde nöbetlerini sürdürüyor.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ziyaretinin ardından gerginliğin yaşandığı Kardak kayalıkları çevresinde nöbetlerini sürdürüyor.Orgeneral Hulusi Akar'ın kuvvet komutanlarıyla birlikte Kardak kayalıklarına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlik 6'ncı gününü geride bıraktı. Sahil Güvenlik Komutanlı'ne ait bir Türk savaş gemisiyle 1 hücum bot iki gündür devam eden olumsuz hava koşularına rağmen Kardak kayalıkları nöbete devam ediyor.Türk askerleri Kardak kayalıklarının 2 mil açığında devriye atmayı sürdürürken, bugün bölgeye çok fazla yaklaşmayan Yunan boyu ise Kalimnos Adası'nın 1 mil uzağında devriye attı. Türk savaş gemisi daha sonra Turgutreis Limanı'na döndü.