19.07.2017 12:39:56

Türk Akımı’nın ikinci kolu için inşa çalışmaları başladı

Rus gaz devi Gazprom’un Türk Akımı’nın Avrupa’ya gidecek ikinci kolunun inşasına başlandığı ve Karadeniz’in dibinde 20-25 kilometrelik boru hattı döşediği belirtildi.

İnşaatı üstlenen şirketten bir kaynak, Türk Akımı'nın Avrupa'ya gaz sevkiyatında kullanılacak ikinci kolunun inşasına başladığını söyledi.

Vedomosti'ye konuşan kaynak, halihazırda Karadeniz'in dibinde 20-25 kilometrelik boru hattının döşendiğini ifade etti. Kaynak ayrıca çalışmaların, İsviçreli Allseas şirketine ait Audacia aracı tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Marinetraffic.com'daki veriler de aracın Krasnodar'daki Malıy Utriş köyünde olduğunu gösteriyor.

Gazprom mayısta Türk Akımı'nın birinci hattının inşasının başladığını duyurmuştu. Çalışmaların Audacia aracıyla yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, Karadeniz'in daha derin kısımlarında ise boru hattı inşaatının Pioneering Spirit adlı gemiyle yürütüleceği bilgisi verilmişti.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada Karadeniz'de 50 kilometrelik bir boru hattı inşa edildiğini söylemişti.