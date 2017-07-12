12.07.2017 11:48:26

Türk Akımı'nda Gazprom endişeli

ABD'nin Rusya'ya uygulamaya hazırlandığı yeni yaptırım paketinin, Türk Akımı'nı geciktirmesinden endişe ediliyor.

Türkiye'nin, Rus enerji devi Gazprom ile Türk Akımı projesinin finansmanı ile ilgili anlaşmaya vardığı açıklandı. Ancak Gazprom yönetimi, ABD'nin Rusya'ya hazırladığı yeni yaptırım paketinin Kuzey Akım-2 ve Türk Akımı projelerinin inşaatını sekteye uğratabileceğinden endişeli.

EKİPMAN, TEKNOLOJİ VE HİZMET SUNMA YASAĞI

Rus medyasından Sputnik'in haberine göre; ABD'de Rusya ile ilgili yeni yaptırımlar içeren yasa tasarısı, ABD Başkanı'na Rusya tarafından bir defada 1 milyon doların üzerinde veya yılda 5 milyon doların üzerinde boru hatlarının yapımına yatırım yapan kişilere veya şirketlere yaptırım uygulama hakkı getiriyor.

Yaptırımlarda ise bu tür projelere ekipman, teknoloji ve hizmet sunma yasağı getiriliyor.

Alor Brocker şirketinin analistlerinden Aleksey Antonov, Rusya ile Türkiye'nin aralarındaki diplomatik ihtilafları kısa bir süre önce aştıklarına dikkat çekti.

Antonov, iki ülkenin arasındaki siyasi ilişkilerin ileride kesin olarak sürdürüleceğini, ancak ABD'nin yaptırımlarının Türk Akımı'nın akıbetini değiştirebileceğini, bu projenin Kuzey Akım-2'nin hayata geçirilmesine bağlı olacağını belirtti.

"FİNANSMANI ZORA SOKACAK"

Rus uzman, yaptırımların Kuzey Akım-2 projesine yapılan finansmanı son derece zora sokacağını ve bu durumda Gazprom'un Kuzey Akım 2'ye paralel olarak Türk Akımı projesini de yürütmekte zorlanacağını ileri sürdü.

Antonov, projeye yatırım yapacak olan Türk şirketlerin de yaptırımlardan endişe duyacağını, ayrıca bu durumun Avrupa ile ilişkileri de olumsuz etkileyeceğini ve bu durumda zararların boyutunun kestirilemez olduğunu kaydetti.

"PROJENİN AVRUPA'YA UZANAN KOLUNDA GECİKME OLABİLİR"

Projenin Türkiye'den geçen kısmının hayata geçirilmesinin muhtemel olduğunu söyleyen Antonov, ancak Avrupa'ya ve oradan İtalya'ya uzanacak kolun yapımının uzun süreli ve zorlu olacağına dikkat çekti.