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Türk Acenteciler Birliği üyeleri Almanya'da
27.02.2017 00:40:37

Türk Acenteciler Birliği üyeleri Almanya'da

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 'Komşunu da al gel' kampanyası kapsamında Birlik üyeleri, ilk toplantılarını Türkiye'den gelen otelcilerle Essen'de gerçekleştirdi

Türkiye ve Avrupa'da faaliyet gösteren turizmcileri aynı çatı altında toplayan Türk Acenteciler Birliğinin (COOP TRR) üyeleri, Almanya'nın Essen kentinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan "Komşunu da al gel" kampanyasına destek verecek olan organizasyon, Türkiye turizmini Avrupa pazarında daha yukarıya taşımayı amaçlıyor.

Almanya, Belçika ve Hollanda'daki 500 Türk seyahat acentesini çatısı altında toplayan COOP TRR, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Otelciler Federasyonunun (TÜROFED) destek verdiği toplantıda Avrupa'daki önemli tur operatörleri ve Türk acenteler, Türkiye'den gelen otelcilerle buluştu.

Açılış konuşmasını yapan COOP TRR yöneticilerinden Fatih Şenel, Avrupa'da yaklaşık 3 bin Türk acentenin bulunduğunu belirterek, "Türklerin Avrupa'daki gücünü hissettirmek istiyoruz." dedi.

TSS Group Başkanı Manuel Molina da "COOP TRR, Almanya ve Avrupa'da gerekli olan bir birlik. Bu oluşumu önemsiyoruz. Bizler turizmci olarak birer barış elçisiyiz. TSS Group olarak COOP TRR'ye destek olacağız." şeklinde konuştu.

Berlin Tanıtma ve Turizm Ateşesi Hüseyin Gazi Coşan da tarihi bir gün yaşadıklarını kaydederek, "Çünkü ilk defa bu büyüklükte bir iş birliği COOP TRR ile başlamış oluyor. Türkler, Almanya ve Avrupa'da önemli bir güç. Sadece Türkler olarak değil, Alman dostlarımızla çalışacağız. Türkiye olarak bu kötü günleri hep birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

TÜROFED Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu da Türkiye'nin geçen yıl yaklaşık 25 milyon yabancı misafir ağırladığına işaret ederek, "2016 yılı gibi büyük sorunların yaşandığı bir yılda bu rakamı yakalamak bizi mutlu ediyor. İlerleyen yıllarda Türk Acenteciler Birliği ile Avrupa pazarında daha da büyüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Onur Gözet de Cumhurbaşkanlığının himayesinde başlatılan kampanyanın yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'ye daha fazla gelmesine katkı sağlayacağını vurguladı.


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