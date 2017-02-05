05.02.2017 11:38:55

Turizmin Geleceği Platformu'nda genel kurul heyecanı

Turizmin Geleceği Platformu Olağan 2. Genel Kurul Toplantısı 12 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

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Turizmin Geleceği Platformu Olağan 2. Genel Kurul Toplantısı 12 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.Turizmin Geleceği Platformu Olağan 2. Genel Kurul Toplantısı 12 Şubat Pazar günü yapılacak. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'da bulunan platforma üye turizm ve gastronomi kulüp başkanlarının ve üyelerinin katılacağı genel kurulda tüzük değişimi, yeni etkinlik planı ve yönetim kurulu seçimi gibi bir çok konu görüşülecek.