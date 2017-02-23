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Turizmin devleri fuarda buluştu
23.02.2017 10:14:32

Turizmin devleri fuarda buluştu

Ege Bölgesi 2. Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı'nın açılışı yapıldı. Birçok belediye başkanlarının ve sektör temsilcisinin katıldığı fuarda bir de panel düzenlendi.

Ege Bölgesi 2. Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı'nın açılışı yapıldı. Birçok belediye başkanlarının ve sektör temsilcisinin katıldığı fuarda bir de panel düzenlendi.

Fuarın ilk gününde Ege Bölgesi'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen belediye başkanları "Kriz Yönetiminde Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Örgütlerinin Turizm Sektörüne Destek Mekanizmaları" konulu panele katıldı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'un oturum başkanlığını yaptığı panelde ilk olarak Kültür ve Turizm Eski Bakanı Bahattin Yücel bir konuşma yaptı. Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı ile birlikte kıyı ege belediye başkanlarından Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Gökhan Aydın Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Kuşadası Şube Başkanı Gökhan Aydın, Kuşadası Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Özden turizm sektöründe geçmişten günümüze yaşanan krizler ve bu kriz süreçlerinde kamu ve yerel yönetimlere düşen görevler ile ilgili konuşmalar yaptı.

"Turizm paydaşlarına sahip çıkmalıyız"

Başkan Bakıcı panelde yaptığı konuşmada belediye başkanlarının turizmi her zaman çok daha iyi bir noktaya taşımayı amaçladıklarını belirterek, "Yerel yönetimler turizmin hangi noktasında yer almalıdır. Paydaş olarak seçeceğimiz aktörler arasında yerel yönetimler bütün paydaşlara daha fazla sahip çıkmalıdır. Turizmde belki bu dönem içerisinde bir kriz var. Burada ne yapabileceğimizi tartışacağız. Ancak olağan şartlarda da turizmi daha yukarı nasıl çekebileceğimizi de tartışmamız lazım. Kriz dönemlerinde çok daha fazla dayanışma içerisinde olmamız gerekir. Konaklama sahiplerine, tur operatörlerine, acentelere hepimizin sahip çıkması lazım" dedi.

Turizmde kriz dönemlerinde yerel ve merkezi yönetimin sektöre daha fazla katkı sunması gerektiğinin altını çizen Başkan Bakıcı, "Turizm çeşitliliğini arttırarak bölgelerimizi ve ülkemizi bu kriz durumundan çıkartabiliriz. Bir yerel yönetici olarak turizm yerelleşmesinin önünün açılması gerektiğine inanıyorum. Turizmde yerelleşmeyi sağlayarak çok da etkin, verimli sonuçlar elde edebiliriz" dedi.

"Yerel yönetimler destinasyonlara sahip çıkmalı"

"Selçuk'ta 2016 verilerine göre ören yeri ziyaretçi sayısında yüzde 65, ören yeri gelirlerinde de yüzde 57 düşme var. Bunlar ciddi rakamlardır. Biz hiçbir zaman kolay bir coğrafyada değiliz. Tüm bunlara rağmen turizmde gayet iyi bir noktadayız. Umarım bugünleri de en kısa sürede aşacağız" diyen Başkan Bakıcı yerel yönetimlerin destinasyon alanlarına önem vermesi gerektiğini belirterek, "Ayasuluk Kalesi'nin ayağa kaldırılmasında biz Selçuk Belediyesi olarak proje geliştirdik. Bu projelerin sayısının daha fazla artması gerekiyor. Destinasyon alanlarına yerel yönetimler ne kadar sahip çıkarsa, o denli ziyaretçi sayısı ve gelirler artar" dedi.

"Turizm çeşitlenmeli"

Selçuk'un ulaşım şartları açısından kolay ulaşılabilir bir kent olduğunu belirten Başkan Bakıcı, "Kültür turizminin başkenti diyebileceğiz bir bölgede yaşıyoruz. Kültür turizmini çok daha iyi şartlara getirirsek çok daha yüksek sayıda ziyaretçiyi bu bölgeye çekebiliriz. İnanç turizmi, kültür turizmi ve ekolojik turizmi üzerine çalışıyoruz. Bu turizm çeşitliliğinin genişlemesi bu zor günlerde turizm sektörü için bir çıkış olacaktır. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı iyi bir şekilde sürdürebilirsek nitelikli olarak çok da iyi şartlarda olan bölgemiz turizmde hak ettiği payı alacaktır" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı belediye başkanlarına plaket verdi. Fuarın ikinci gününde de Selçuk Belediyesi katkılarıyla hazırlanan Selçuk'un lezzet mutfağı ziyaretçilerini ağırlayacak. Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Uğur Apak ile birlikte Selçuklu ünlü aşçılar Aydın Sürer, Zeynep Tankaş ve Selçuk Kaya, kuzu etli enginar ve incir tatlısı yapacak. Fuar, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık kalacak.
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