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Turizmin Davos'u 'World Tourısm Forum' İstanbul'da düzenlenecek
26.01.2017 09:55:58

Turizmin Davos'u 'World Tourısm Forum' İstanbul'da düzenlenecek

Şubat ayında 3'üncüsü düzenlenecek World Tourism Forum Global Meeting, bu yıl çok daha geniş kapsamlı konseptiyle dünya turizm sektörünü masaya yatıracak.

Şubat ayında 3'üncüsü düzenlenecek World Tourism Forum Global Meeting, bu yıl çok daha geniş kapsamlı konseptiyle dünya turizm sektörünü masaya yatıracak.

Dünya turizmine yön veren liderlerin 16-18 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecekleri oturumların yanı sıra, Global Meeting kapsamında her geçen gün önemi artan influencerlar da Türkiye'ye davet edildi. Dünyanın çeşitli bölgelerinden 300'e yakın blogger, e-Gen 'Influencers' etkinliğinde World Tourism Forum'da ilk kez bir araya gelecek. 'e-Gen Influencers' partisi 16 Şubat'ta Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenecek. 17 Şubat'ta ise 'e-Gen Influencers Talk' konseptiyle düzenlenecek 5 farklı oturumla katılımcılar, dünyaca ünlü yerli ve yabancı bloggerlarla buluşma fırsatı yakalayacaklar.

World Tourism Forum Global Meeting, yapıldığı ilk günden beri sürdürülebilir dijital iletişim stratejilerinin turizmdeki önemini vurguluyor. Bu hedefle Global Meeting 2016'da düzenlenen Blogging oturumuna 7 yabancı influencer konuşmacı olarak katıldı ve influencerlar tarafından dijital içerik pazarlamanın ürettiği değer ve seyahat bloggerlığı kavramı tartışıldı. 2016 World Tourism Forum kapsamında The Populist'te Gezimanya partnerliğinde düzenlenen Blogger Night'ta 40 yabancı, 80 Türk seyahat bloggerı bir araya geldi. Forum kapsamında yer alan 20 Türk, 20 yabancı seyahat bloggerının değerlendirmeleri ise Türk Hava Yolları sponsorluğunda anı kitabı Blogbook İstanbul'da toplandı. Yeni nesil iletişim stratejileri ile gelişen ve büyüyen blogger buluşmaları, bu yıl e-Gen Influencers konsepti ile toplantı kapsamında dünya çapında ünlü 300 bloggerı bir araya getirerek uluslararası arenada büyük ses getirecek bir organizasyona imza atacak.

Global Meeting süresince bir araya gelen ve gönüllü turizm elçileri olan bloggerlar, bu yıl da İstanbul'la ilgili yazılarını, paylaşımlarını geçen yıllarda olduğu gibi anı kitabı Blogbook İstanbul'da toplayacak. 2017'ye not düşecek ve Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak bu kitap vasıtasıyla dünyanın Türkiye algısı yeniden şekillenecek.

Dünyaca ünlü fenomen Zach King ilk kez Türkiye'de

E-Gen Influencers World Tourism Forum Global Meeting'de ilk kez bir araya gelecek dünyaca ünlü blogerlar arasında THY'nin yeni uçak içi güvenlik demo filminde rol alan, dünyada yaptığı illüzyonlarla konuşulan ve geliştirdiği muhteşem içeriklerle büyük ilgi toplayan Zach King de yer alıyor. Buluşmalara katılan diğer bloggerlar arasında dünyaca ünlü Joao Leitao, Katrina Howe, Jonathan Howe, Rican George, Raphael Alexander Zoren, Sabina Trojanova, Alberto Menendez, Ious Lopez, Gilbert Antolin ve Krysztof Gonciarz da yer alıyor.

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